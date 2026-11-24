Украина и Норвегия подписали соглашение о сотрудничестве по внедрению украинской боевой цифровой экосистемы Delta в Силах обороны Норвегии.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Украина и Норвегия подписали соглашение о введении Delta

Важным итогом встречи министров обороны Украины Евгения Хмары и Норвегии Торе Сандвика в Осло стало подписание соглашения о сотрудничестве по внедрению системы Delta в Силах обороны Норвегии.

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В рамках инициативы Delta Lab норвежская сторона получит доступ к составляющим боевой экосистемы, сможет использовать и адаптировать ее под собственные оборонные нужды, а также присоединяться к дальнейшему развитию продукта.

— Мы договорились сотрудничать по внедрению Delta в Норвегии. Это усилит оборонительные способности наших стран. Мы предоставим норвежским партнерам доступ к составляющим системы для ее внедрения и развития, — подчеркнул Хмара.

В Минобороны обратили внимание, что договоренности не предусматривают передачи боевых или других оперативных данных из Украины, однако Норвегия получит безопасный и проверенный войной цифровой инструмент, который будет адаптирован под ее оборонные нужды.

Кроме того, стороны будут обмениваться опытом внедрения, применения и обучения работе с боевой экосистемой.

Во время переговоров Хмара и Сандвик обсудили поддержку Украины в зимний период и в 2027 году. В следующем году двусторонняя помощь от Норвегии будет составлять по меньшей мере $7 млрд. Прежде всего ее направят на усиление противовоздушной обороны и беспилотных систем.

В частности, Норвегия присоединится к поставкам средств ПВО, в частности, ракет-перехватчиков. Также министры обсудили проект по интеграции ракет разных типов в системы Nasams, находящиеся на вооружении Украины.

Во время встречи они рассмотрели пути поставки дополнительных боевых самолетов и боеприпасов к ним. Министры обсудили обмен боевым опытом и масштабирование совместных предприятий, где у обеих стран уже есть практические наработки.

– Для нас важно строить сильные ОПК и в Украине, и в Норвегии. Совместные производства следует масштабировать сейчас. Мы видим, как Россия наращивает производство оружия. Совместные проекты позволят быстрее создавать современные и эффективные средства для воинов, — сказал Хмара.

По словам министра, Украина получает производственные возможности, а Норвегия – доступ к экспертизе, которая опирается на боевой опыт и сегодня формирует новые стандарты обороны.

Система Delta: основные преимущества и для чего предназначена

Delta — украинская национальная система ситуационной осведомленности и координации Cил обороны, которую разрабатывает Центр инноваций и развития оборонных технологий Минобороны Украины.

Эта система объединяет данные со спутников, радаров, дронов, детекторов и других источников в режиме реального времени на единой карте.

Это помогает планировать боевые задачи, координировать подразделения и обмениваться информацией в защищенном пространстве.

Следует отметить, что система создана по стандартам НАТО, работает на различных устройствах, в частности, ноутбуках, планшетах или смартфонах.

Следует отметить, что Украина активно расширяет оборонно-промышленное сотрудничество с европейскими партнерами. В частности, 21 ноября Украина подписала соглашение о производстве дронов на территории Великобритании для нужд Сил обороны.

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