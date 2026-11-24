Силы обороны Украины нанесли новые удары по военной логистике российской армии. В Брянской области РФ поражено место сосредоточения грузовиков оккупантов, а в Донецкой области — переправу через реку Волчья. Это усложнит для врага подвоз боеприпасов, топлива, техники и живой силы.

О результатах поражения 23 ноября и ночью на 24 ноября сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Поражение грузовика РФ на Брянщине и переправы в Донецкой области

Как отмечают в Генштабе ВСУ, украинские защитники продолжили отрезать армию РФ от поставок, необходимых для ведения боевых действий. В частности, успешно поражены два объекта.

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В Брянской области РФ вблизи Берестка нанесен удар по месту сосредоточения грузовых автомобилей российского подразделения.

В Генштабе отметили, что именно этим транспортом оккупанты доставляют на передовую боеприпасы, топливо и провизию.

В Донецкой области в районе Новоукраинки поражена переправа через реку Волчья. Из-за разрушения этого маршрута оккупантам придется искать более длинные и уязвимые обходные пути для перебрасывания личного состава или военной техники.

В Генеральном штабе ВСУ подчеркнули, что Силы обороны в дальнейшем будут наносить удары по ключевым военным целям, пока Россия полностью не прекратит вооруженную агрессию против Украины.

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