ВСУ поразили переправу на Донетчине и скопление грузовиков РФ на БрянщинеДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Силы обороны Украины поразили место сосредоточения грузовиков российского подразделения вблизи Берестки в Брянской области РФ.
- В районе Новоукраинки Донецкой области украинские защитники поразили переправу через реку Волча.
Силы обороны Украины нанесли новые удары по военной логистике российской армии. В Брянской области РФ поражено место сосредоточения грузовиков оккупантов, а в Донецкой области — переправу через реку Волчья. Это усложнит для врага подвоз боеприпасов, топлива, техники и живой силы.
О результатах поражения 23 ноября и ночью на 24 ноября сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Поражение грузовика РФ на Брянщине и переправы в Донецкой области
Как отмечают в Генштабе ВСУ, украинские защитники продолжили отрезать армию РФ от поставок, необходимых для ведения боевых действий. В частности, успешно поражены два объекта.
В Брянской области РФ вблизи Берестка нанесен удар по месту сосредоточения грузовых автомобилей российского подразделения.
В Генштабе отметили, что именно этим транспортом оккупанты доставляют на передовую боеприпасы, топливо и провизию.
В Донецкой области в районе Новоукраинки поражена переправа через реку Волчья. Из-за разрушения этого маршрута оккупантам придется искать более длинные и уязвимые обходные пути для перебрасывания личного состава или военной техники.
В Генеральном штабе ВСУ подчеркнули, что Силы обороны в дальнейшем будут наносить удары по ключевым военным целям, пока Россия полностью не прекратит вооруженную агрессию против Украины.