Новый раунд переговоров по завершению войны в Украине может состояться еще до Рождества и в нем могут принять участие представители Европы.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов во время мероприятия Диалог ради единства.

Буданов оценил вероятность проведения мирных переговоров до Рождества

Комментируя возможность проведения до Рождества четырехсторонней встречи с участием Украины, США, России и Европы, Буданов выразил надежду на то, что такие переговоры состоятся.

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– Рабочая встреча, имеете в виду? Ну, я надеюсь на это, – сказал руководитель ОП.

По его словам, в ближайшее время станет ясно, согласится ли российский диктатор Владимир Путин на непосредственное участие европейских представителей в переговорах.

– Время покажет, я думаю, что в определенном формате это реалистично, – отметил Буданов.

В то же время руководитель Офиса президента не уточнил, состоится ли следующий раунд переговоров на уровне советников. Он подчеркнул, что ключевое значение имеет не состав участников встречи, а вопросы, которые они будут обсуждать.

Напомним, что Кирилл Будинов рассказал, что следующий обмен военнопленными между Украиной и Россией может состояться в конце ноября или начале декабря 2026 года.

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