В четверг, 26 ноября, в части областей Украины в течение всех суток будут применять графики почасовых отключений электроэнергии для всех категорий потребителей.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Графики отключения света 26 ноября: что известно

Объем ограничений составит от 0,5 до 3,5 очереди. Для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

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Причиной введения ограничений стали последствия российских атак на энергосистему.

Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение потребителей.

Актуальные графики отключений по конкретным адресам рекомендуют проверять на официальных страницах операторов систем распределения.

Напомним, в течение минувших суток в результате вражеских ударов было повреждено значительное количество энергообъектов, важных для электроснабжения регионов.

Из-за атак РФ по состоянию на сегодняшнее утро были обесточены потребители в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской и Харьковской областях.

Особенно сложной остается ситуация в Днепропетровской и Запорожской областях. После масштабных отключений электричества в Запорожье удалось частично восстановить электроснабжение.

Утром были аварийные отключения в Днепропетровской области. Продолжались аварийные работы.

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