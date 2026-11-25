За последние сутки на фронте произошло 184 боевых столкновения.

Противник нанес 49 авиаударов, сбросил 152 управляемые авиабомбы. Кроме того, он задействовал для атак 2 639 дронов-камикадзе и осуществил 1 120 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 25 ноября 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 736-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.