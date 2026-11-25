В ночь на 25 ноября российские войска атаковали Украину 112 ударными беспилотниками типа Shahed (в том числе 66 реактивными), Гербера и дронами-имитаторами типа Пародия. Силы противовоздушной обороны сбили или подавили 88 вражеских целей, в том числе 47 реактивных Shahed.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Откуда РФ запускала дроны по Украине

По данным украинских военных, российская армия начала атаку с 18:00 вечера 24 ноября и продолжала ее в ночь на 25 ноября.

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Всего враг применил 112 беспилотников различных типов, среди которых есть ударные БпЛА типа Shahed (из них 66 реактивных), Гербера, а также дроны-имитаторы типа Пародия.

Пуски производились с территории России и временно оккупированных территорий Украины. В частности, из Орла, Миллерово, Курска, Шаталово, Приморско-Ахтарска в России, временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

Результаты работы ПВО и последствия атаки 25 ноября

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, на 08:00 утра 25 ноября противовоздушная оборона сбила или подавила 88 вражеских беспилотников типа Shahed (47 из них — реактивные), Гербера и дронов других типов.

В то же время зафиксировано попадание средств воздушного нападения армии РФ на 18 локациях, а также падение сбитых целей или обломков на 13 локациях.

По состоянию на 08:00 вражеская атака еще продолжалась — в воздушном пространстве Украины оставалось несколько российских БпЛА.

Утром 25 ноября прогремели взрывы в Белой Церкви Киевской области. Вскоре стало известно о гибели одного мужчины. Под ударом оказались объекты критической инфраструктуры и гражданского бизнеса.

В частности, повреждены Эпицентр, Новая почта и другие предприятия. В Белоцерковском районе возник пожар, повреждены два грузовых автомобиля и заведение торговли.

Кроме этого, утром российский беспилотник попал в маршрутный автобус вблизи села Федоровка Харьковской области. Известно об одном погибшем и семи пострадавших в результате атаки.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 736-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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