Ожидаем дату от США: Зеленский о подготовке к новому раунду мирных переговоровДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Владимир Зеленский сообщил о подготовке следующего раунда мирных переговоров с участием международных партнеров.
- Украина ожидает определения даты новой встречи американской стороной и стремится к полноценному участию Европы.
- Во время встречи с главой МИД Эстонии президент также обсудил вопросы безопасности, энергетики и восстановления Украины.
Украина ожидает от Соединенных Штатов определения даты нового раунда мирных переговоров, который должен пройти уже в четырехстороннем формате с участием Европы.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной.
Зеленский рассказал о подготовке нового раунда мирных переговоров
По словам главы государства, Украина приложила значительные усилия для полноценного привлечения европейских партнеров к мирному процессу при посредничестве США.
– Украина сделала очень многое, чтобы полноценно включить Европу в мирный трек с Америкой, и сейчас ожидаем от американской стороны дату новой встречи, которая должна быть уже четырехсторонней, – подчеркнул Зеленский.
В ходе встречи стороны также обсудили предстоящие гарантии безопасности для Украины.
Отдельное внимание было уделено последствиям российских ударов по энергетической инфраструктуре, усилению энергетической устойчивости Украины и подготовке к Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в начале следующего года в Эстонии.
Зеленский отметил, что глава эстонского МИД посещает Киев уже четвертый раз за этот год, и поблагодарил Эстонию за всестороннюю поддержку Украины.
Напомним, ранее руководитель Офиса президента Кирилл Буданов оценил возможность проведения мирных переговоров до Рождества.