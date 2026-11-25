Украина ожидает от Соединенных Штатов определения даты нового раунда мирных переговоров, который должен пройти уже в четырехстороннем формате с участием Европы.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной.

Зеленский рассказал о подготовке нового раунда мирных переговоров

По словам главы государства, Украина приложила значительные усилия для полноценного привлечения европейских партнеров к мирному процессу при посредничестве США.

Сейчас смотрят

– Украина сделала очень многое, чтобы полноценно включить Европу в мирный трек с Америкой, и сейчас ожидаем от американской стороны дату новой встречи, которая должна быть уже четырехсторонней, – подчеркнул Зеленский.

В ходе встречи стороны также обсудили предстоящие гарантии безопасности для Украины.

Отдельное внимание было уделено последствиям российских ударов по энергетической инфраструктуре, усилению энергетической устойчивости Украины и подготовке к Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в начале следующего года в Эстонии.

Зеленский отметил, что глава эстонского МИД посещает Киев уже четвертый раз за этот год, и поблагодарил Эстонию за всестороннюю поддержку Украины.

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Кирилл Буданов оценил возможность проведения мирных переговоров до Рождества.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.