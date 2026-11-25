В ночь на 25 ноября российские войска атаковали подстанции, объекты генерации, линии электропередачи и газовую инфраструктуру. Разрушения зафиксированы в четырех областях.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Атаки на энергетику Украины 25 ноября: что известно

По словам Корецкого, основной удар этой ночью российские войска нанесли по энергетической инфраструктуре Украины.

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Под вражеской атакой оказались электрические подстанции, генерирующие объекты, линии электропередачи и объекты газовой инфраструктуры в Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Полтавской областях.

— Самая сложная ситуация — в Запорожье, туда сейчас все внимание. Энергетики принимают все меры, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение, — подчеркнул Корецкий.

Кроме того, российские войска атаковали логистические маршруты на юге Украины. Повреждены гражданские объекты и жилые дома.

Напомним, в ночь на 25 ноября российские войска атаковали Украину 112 беспилотниками, среди которых 66 реактивных Shahed.

По предварительным данным Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 08:00 украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 88 вражеских беспилотников, в том числе 47 реактивных Shahed.

При этом зафиксированы попадания в 18 точках и падение сбитых целей или их обломков в 13 точках.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 736 суток.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.