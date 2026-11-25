РФ атаковала энергетику и логистику Украины: разрушения в четырех областяхДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Основной целью ночной атаки РФ стала энергетическая инфраструктура Украины.
- Разрушения энергообъектов зафиксированы в четырех областях.
В ночь на 25 ноября российские войска атаковали подстанции, объекты генерации, линии электропередачи и газовую инфраструктуру. Разрушения зафиксированы в четырех областях.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
Атаки на энергетику Украины 25 ноября: что известно
По словам Корецкого, основной удар этой ночью российские войска нанесли по энергетической инфраструктуре Украины.
Под вражеской атакой оказались электрические подстанции, генерирующие объекты, линии электропередачи и объекты газовой инфраструктуры в Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Полтавской областях.
— Самая сложная ситуация — в Запорожье, туда сейчас все внимание. Энергетики принимают все меры, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение, — подчеркнул Корецкий.
Кроме того, российские войска атаковали логистические маршруты на юге Украины. Повреждены гражданские объекты и жилые дома.
Напомним, в ночь на 25 ноября российские войска атаковали Украину 112 беспилотниками, среди которых 66 реактивных Shahed.
По предварительным данным Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 08:00 украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 88 вражеских беспилотников, в том числе 47 реактивных Shahed.
При этом зафиксированы попадания в 18 точках и падение сбитых целей или их обломков в 13 точках.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 736 суток.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.