В среду, 25 ноября, Запорожская АЭС лишилась питания от последней внешней линии электропередачи и перешла на резервные дизель-генераторы.

Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов.

Отключение электроэнергии на Запорожской АЭС 25 ноября: что известно

По информации Энергоатома, в результате российского обстрела отключилась последняя линия электропередачи, которая обеспечивала внешнее электроснабжение Запорожской АЭС.

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Сейчас электроснабжение собственных нужд атомной электростанции обеспечивают резервные дизель-генераторы.

По словам первого заместителя министра энергетики Артема Некрасова, это уже 17-й случай потери внешнего питания ЗАЭС с начала 2026 года.

В Энергоатоме подчеркивают, что систематические повреждения энергетической инфраструктуры вблизи Запорожской АЭС из-за российских обстрелов усиливают риски возникновения ядерной аварии.

В компании отметили, что единственной гарантией восстановления ядерной и радиационной безопасности является возвращение станции под полный контроль Украины и ее законного оператора — НАЭК Энергоатом.

В МАГАТЭ подтвердили отключение электроснабжения ЗАЭС

В Международном агентстве по атомной энергии сообщили, что Запорожская АЭС уже 28-й раз за время войны полностью лишилась внешнего электроснабжения.

Сейчас выполнение основных функций, необходимых для обеспечения ядерной безопасности и физической защиты станции, зависит от работы аварийных дизель-генераторов.

По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, команда агентства, находящаяся на территории Запорожской АЭС, работает над установлением причины и места отключения линии электропередачи.

Ситуация в энергосистеме Украины 25 ноября

По данным Минэнерго, ночью и утром российские войска снова атаковали объекты украинской энергетики. Под ударом оказались электростанции и подстанции систем передачи и распределения электроэнергии.

В результате атак зафиксированы новые отключения электричества в пяти областях:

Днепропетровской;

Донецкой;

Запорожской;

Одесской;

Харьковской.

Самая сложная ситуация по-прежнему в Запорожской и Днепропетровской областях. Из-за повреждений большого количества энергообъектов в этих регионах дополнительно вводят ограничения в сети, чтобы избежать аварий из-за перегрузки оборудования.

Во всех пострадавших регионах продолжаются ремонтные и восстановительные работы. В то же время повторные российские атаки и воздушные тревоги затрудняют работу энергетиков.

В течение 25 ноября в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленности — графики ограничения мощности.

Напомним, 8 ноября на Запорожской атомной электростанции произошел 16-й блэкаут с начала 2026 года.

Тогда станция также лишилась питания от последней работающей линии электропередачи и перешла на резервные дизель-генераторы.

В Энергоатоме предупреждали, что длительная работа ЗАЭС в режиме блэкаута создает риск отказа систем жизнеобеспечения и охлаждения ядерного топлива, что может привести к радиационной аварии.