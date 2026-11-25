Украинская лазерная система противовоздушной обороны Blysk от компании Carmin Sky впервые продемонстрировала результат в боевых условиях, сбив реактивный дрон Герань. Установку использовали для защиты объекта критической инфраструктуры.

Об этом сообщил советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов (Флеш) в среду, 25 ноября.

Лазерная система ПВО Blysk сбила реактивный дрон РФ

По его словам, боевой лазер, установленный для защиты одного из объектов критической инфраструктуры, недавно впервые в мире уничтожил реактивный беспилотник.

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— Недавно боевой лазер, который был установлен для защиты объекта критической инфраструктуры, впервые в мире сбил реактивный дрон Герань, – написал Бескрестнов.

Он отметил, что технологию лазерной ПВО разрабатывают в рамках государственной программы Частная ПВО при поддержке кластера оборонных технологий Brave1.

По словам Флеша, в Украине над разработками в сфере использования лазеров для противовоздушной обороны работают несколько компаний.

Он подчеркнул, что такие технологии являются сложными и требуют значительных финансовых затрат.

— Лазерные технологии очень сложные и финансово затратные, поэтому приятно, когда у кого-то появляются хорошие новости, – отметил Бескрестнов.

Он добавил, что говорить о начале серийного производства лазерной установки пока рано. Сейчас продолжаются испытания, во время которых системы используют для защиты объектов критической инфраструктуры.

Напомним, в июле заместитель главнокомандующего ВСУ, бригадный генерал Андрей Лебеденко сообщил, что Украина продолжает работу над созданием лазерного оружия.

Тогда он сказал, что новые образцы могут поступить на вооружение Сил обороны в течение ближайших месяцев и применяться для уничтожения российских Шахедов.

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