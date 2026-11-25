Украинский лазер ПВО Blysk впервые сбил реактивный дрон ГераньДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Украинская лазерная система ПВО Blysk от компании Carmin Sky впервые в боевых условиях сбила реактивный дрон Герань.
- Лазерную установку применяли для защиты объекта критической инфраструктуры.
Украинская лазерная система противовоздушной обороны Blysk от компании Carmin Sky впервые продемонстрировала результат в боевых условиях, сбив реактивный дрон Герань. Установку использовали для защиты объекта критической инфраструктуры.
Об этом сообщил советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов (Флеш) в среду, 25 ноября.
Лазерная система ПВО Blysk сбила реактивный дрон РФ
По его словам, боевой лазер, установленный для защиты одного из объектов критической инфраструктуры, недавно впервые в мире уничтожил реактивный беспилотник.
— Недавно боевой лазер, который был установлен для защиты объекта критической инфраструктуры, впервые в мире сбил реактивный дрон Герань, – написал Бескрестнов.
Он отметил, что технологию лазерной ПВО разрабатывают в рамках государственной программы Частная ПВО при поддержке кластера оборонных технологий Brave1.
По словам Флеша, в Украине над разработками в сфере использования лазеров для противовоздушной обороны работают несколько компаний.
Он подчеркнул, что такие технологии являются сложными и требуют значительных финансовых затрат.
— Лазерные технологии очень сложные и финансово затратные, поэтому приятно, когда у кого-то появляются хорошие новости, – отметил Бескрестнов.
Он добавил, что говорить о начале серийного производства лазерной установки пока рано. Сейчас продолжаются испытания, во время которых системы используют для защиты объектов критической инфраструктуры.
Напомним, в июле заместитель главнокомандующего ВСУ, бригадный генерал Андрей Лебеденко сообщил, что Украина продолжает работу над созданием лазерного оружия.
Тогда он сказал, что новые образцы могут поступить на вооружение Сил обороны в течение ближайших месяцев и применяться для уничтожения российских Шахедов.