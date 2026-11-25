Представители Европы примут участие в следующем раунде переговоров по завершению войны России против Украины, сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Европа присоединится к следующему раунду переговоров по Украине

Во время выступления в Страсбурге 25 ноября фон дер Ляйен заявила, что в последние недели дипломатические усилия по завершению войны в Украине приобрели новую динамику.

Она подчеркнула необходимость обеспечить участие европейских представителей в переговорном процессе.

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– Мы должны дать дипломатии наилучший шанс на успех… Сильная европейская команда поучаствует в следующем раунде переговоров. Это важно, поскольку безопасность Украины оказывает непосредственное влияние на нашу безопасность, – заявила президент Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен также напомнила, что на прошлой неделе Коалиция желающих призвала РФ отказаться от атак на украинскую энергетическую инфраструктуру в течение зимы.

Кроме того, речь шла об установлении перемирия для обеспечения безопасного экспорта продовольствия через Черное море.

По убеждению главы Еврокомиссии, готовность Москвы согласиться на такие инициативы стала бы свидетельством серьезности ее намерений по переговорному процессу.

– Мы будем и дальше поддерживать Украину и будем защищать собственные интересы. Мы будем оценивать прогресс по действиям России, а не только по ее словам, – подчеркнула она.

Президент Еврокомиссии заверила, что Евросоюз и дальше будет оказывать помощь Украине, в то же время усиливая давление на Москву.

В частности, Европейская комиссия уже представила предложения по 22-му пакету санкций против России.

Также на 2027 год предложено ввести дополнительный финансовый инструмент для Украины на общую сумму €45 млрд.

Из них €20 млрд планируют направить в поддержку украинского бюджета, а еще €25 млрд – на военные нужды.

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