Президент Украины Владимир Зеленский назначил Дмитрия Ткаченко командующим Силами поддержки Вооруженных сил Украины.

Соответствующий указ №1144/2026 опубликован на официальном сайте главы государства.

Дмитрий Ткаченко – командующий Силами поддержки ВСУ

— Назначить Ткаченко Дмитрия Васильевича командующим Силами поддержки Вооруженных сил Украины, – говорится в указе.

Другим указом №1143/2026 Владимир Зеленский уволил Дмитрия Герегу с должности командующего Силами поддержки ВСУ.

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6 декабря 2025 года президент присвоил Дмитрию Ткаченко воинское звание бригадного генерала. На тот момент он работал заместителем начальника Объединенного штаба Командования объединенных сил ВСУ.

Дмитрия Герегу впервые назначили командующим Силами поддержки приказом министра обороны от 9 августа 2021 года. Однако 4 марта 2024 года указом президента его уволили с этой должности.

В мае 2024 года Владимир Зеленский повторно назначил Дмитрия Герегу командующим Силами поддержки Вооруженных сил Украины.

Силы поддержки ВСУ являются отдельным родом войск, в состав которого входят пять основных компонентов: инженерные войска, войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБ защиты), геопространственная поддержка, гидрометеорологическая и кинологическая службы.

Все эти компоненты имеют важное значение для обеспечения боеспособности украинской армии на фронте.

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