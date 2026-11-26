В Украину вернули тела 250 погибших: по данным РФ, это украинские военныеДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- В Украину вернули тела 250 погибших в рамках очередных репатриационных мероприятий, сообщил Координационный штаб.
- Правоохранители и судебно-медицинские эксперты проведут необходимые исследования для установления личностей погибших.
- В организации возвращения тел участвовали украинские государственные структуры и Международный комитет Красного Креста.
В Украину вернули тела 250 погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военным.
Об этом сообщили в Координационном штабе.
В Украину вернули тела 250 погибших
В ближайшее время следователи правоохранительных органов совместно с представителями экспертных учреждений проведут необходимые процедуры установления лиц погибших.
Вернуть тела удалось благодаря совместной работе Координационного штаба по обращению с военнопленными, СБУ, ВСУ, МВД, Офиса омбудсмена, Секретариата уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и других структур сектора безопасности и обороны.
В Координационном штабе также поблагодарили Международный комитет Красного Креста за содействие и поддержку в проведении репатриационных мероприятий.
Транспортировку тел погибших в специализированные государственные учреждения и их передачу правоохранителям и судебно-медицинским экспертам обеспечивают военнослужащие Объединенного центра обеспечения мероприятий гражданско-военного сотрудничества ВСУ.
Общую координацию процесса осуществляют представители структур гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины.
Напомним, что в начале октября премьер-министр Украины Сергей Корецкий и руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сообщили, что в Украине определили первоочередные шаги по существенному улучшению системы идентификации тел военнослужащих, а также активизации поиска пропавших без вести людей.