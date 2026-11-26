В Украину вернули тела 250 погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военным.

Об этом сообщили в Координационном штабе.

В Украину вернули тела 250 погибших

В ближайшее время следователи правоохранительных органов совместно с представителями экспертных учреждений проведут необходимые процедуры установления лиц погибших.

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Вернуть тела удалось благодаря совместной работе Координационного штаба по обращению с военнопленными, СБУ, ВСУ, МВД, Офиса омбудсмена, Секретариата уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и других структур сектора безопасности и обороны.

В Координационном штабе также поблагодарили Международный комитет Красного Креста за содействие и поддержку в проведении репатриационных мероприятий.

Транспортировку тел погибших в специализированные государственные учреждения и их передачу правоохранителям и судебно-медицинским экспертам обеспечивают военнослужащие Объединенного центра обеспечения мероприятий гражданско-военного сотрудничества ВСУ.

Общую координацию процесса осуществляют представители структур гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины.

Напомним, что в начале октября премьер-министр Украины Сергей Корецкий и руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сообщили, что в Украине определили первоочередные шаги по существенному улучшению системы идентификации тел военнослужащих, а также активизации поиска пропавших без вести людей.

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