Энергетика и логистика: Зеленский предупредил о подготовке России к новому ударуДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Россия завершает подготовку к новому массированному удару по Украине.
- Зеленский назвал возможные цели врага.
- Украина ожидает от партнеров поставок ракет-перехватчиков для систем Patriot и NASAMS.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что россияне готовятся к новой массированной атаке на объекты энергетики и логистики Украины.
Об этом глава государства сказал после докладов глав ведомств.
Новая массированная атака на Украину
— Сейчас россияне завершают подготовку к новому массированному удару, и, по данным разведки, мишенями снова будут энергетика и логистика, объекты жизнеобеспечения в городах и общинах, — сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что ожидает доклада от Министерства иностранных дел относительно результатов переговоров с партнерами по поставкам средств противовоздушной обороны. По словам Зеленского, Украине остро необходимы ракеты-перехватчики для систем Patriot и NASAMS.
Также глава государства сообщил о ситуации со светом в регионах, в частности в Днепропетровской области. По его словам, тяжелее всего сейчас в Днепре, Днепровском районе и Павлограде.
Все необходимые силы привлечены к ремонту поврежденного оборудования и сетей.
— Отмечу работу еще в Одессе и области, на Харьковщине, в Конотопе и вообще на Сумщине. Важно, что резервное оборудование есть, ремонтные бригады профессиональные и работа продолжается 24/7… Россияне продолжают бить по подстанциям, по воздушным энерголиниям и всей сети снабжения электричеством, — подчеркнул Владимир Зеленский.
Он поблагодарил за неустанную работу ремонтные бригады, энергетические компании, коммунальщиков, спасателей ГСЧС.
Ситуация на фронте
Был отдельный доклад главнокомандующего Михаила Драпатого относительно ситуации на фронте, прежде всего в Константиновке Донецкой области и вокруг города.
Специальные задачи для наших подразделений, которые обороняют это направление, определены и должны быть полностью реализованы, подчеркнул президент.
Кроме того, Украина готовит новые санкции против российских предприятий и лиц, привлеченных к производству баллистики.