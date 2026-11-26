Президент Владимир Зеленский сообщил, что россияне готовятся к новой массированной атаке на объекты энергетики и логистики Украины.

Об этом глава государства сказал после докладов глав ведомств.

Новая массированная атака на Украину

— Сейчас россияне завершают подготовку к новому массированному удару, и, по данным разведки, мишенями снова будут энергетика и логистика, объекты жизнеобеспечения в городах и общинах, — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что ожидает доклада от Министерства иностранных дел относительно результатов переговоров с партнерами по поставкам средств противовоздушной обороны. По словам Зеленского, Украине остро необходимы ракеты-перехватчики для систем Patriot и NASAMS.

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Также глава государства сообщил о ситуации со светом в регионах, в частности в Днепропетровской области. По его словам, тяжелее всего сейчас в Днепре, Днепровском районе и Павлограде.

Все необходимые силы привлечены к ремонту поврежденного оборудования и сетей.

— Отмечу работу еще в Одессе и области, на Харьковщине, в Конотопе и вообще на Сумщине. Важно, что резервное оборудование есть, ремонтные бригады профессиональные и работа продолжается 24/7… Россияне продолжают бить по подстанциям, по воздушным энерголиниям и всей сети снабжения электричеством, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он поблагодарил за неустанную работу ремонтные бригады, энергетические компании, коммунальщиков, спасателей ГСЧС.

Ситуация на фронте

Был отдельный доклад главнокомандующего Михаила Драпатого относительно ситуации на фронте, прежде всего в Константиновке Донецкой области и вокруг города.

Специальные задачи для наших подразделений, которые обороняют это направление, определены и должны быть полностью реализованы, подчеркнул президент.

Кроме того, Украина готовит новые санкции против российских предприятий и лиц, привлеченных к производству баллистики.

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