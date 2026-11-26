Интернет-издание Факты ICTV вошло в число 317 редакций, представленных на интерактивной Карте рекомендованных медиа.

Карту создали Детектор медиа и общественная организация Институт массовой информации (ИМИ).

Факты ICTV вошли в карту рекомендованных СМИ

В ноябре 2026 года состоялся шестой этап обновления Карты. По его результатам количество представленных редакций выросло на 12 по сравнению с первым полугодием 2026 года. Новый перечень рекомендованных медиа обнародовали на сайте проекта.

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Карта рекомендованных медиа — это онлайн-инструмент, с помощью которого читатели, общественные организации, международные партнеры, рекламодатели и доноры могут находить издания, которые придерживаются профессиональных журналистских стандартов, работают прозрачно и играют важную роль в своих громадах.

По итогам второго полугодия 2026 года в перечень вошли 258 онлайн-медиа, девять региональных центров журналистских расследований, 23 радиостанции и 27 телеканалов. Они представляют все регионы Украины.

Больше всего рекомендованных редакций работает в Киеве и Киевской области — 39. На втором месте Волынская область с 32 медиа, на третьем — Одесская область, где представлены 20 редакций.

Распределение по другим регионам следующее:

Сумская область — 19;

Донецкая, Львовская и Харьковская области — по 16;

Ровенская область — 13;

Закарпатская, Запорожская и Херсонская области — по 12;

Полтавская и Черниговская области — по 11;

Кировоградская и Черновицкая области — по 10;

Днепропетровская, Луганская и Николаевская области — по 9;

Винницкая и Хмельницкая области — по 8;

Ивано-Франковская область — 6;

Житомирская и Черкасская области, АР Крым — по 5;

Тернопольская область — 4.

Глава общественной организации Детектор медиа Наталья Лигачева рассказала, что с каждым этапом на Карте появляется больше радиостанций и телеканалов.

Некоторые из них раньше не набирали достаточного количества баллов, однако теперь, по оценкам экспертов и мониторинговых групп, стали качественными информационными источниками в своих регионах.

Она обратила внимание и на противоположную тенденцию: часть медиа, которые в целом демонстрируют качественную работу, не могут рекомендовать из-за их взаимоотношений с местными властями.

— Карта рекомендованных медиа в каждой волне расширяется новыми телеканалами и радио. Особенно теми, которые раньше недобирали баллов, но теперь и по отзывам экспертов, и по оценкам мониторщиков стали действительно качественными источниками в своем регионе. К сожалению, имеют место и обратные тенденции. Немало в целом качественных площадок находятся в таких отношениях с местными властями, что рекомендовать их мы не можем. И это еще у нас, по понятным причинам, нет выборов. Благодарим всех, кто подал заявку на мониторинг. И призываем делать это большее количество медиа, — прокомментировала Лигачева.

Как отбирают медиа для Карты рекомендованных

Оценивание редакций проводили эксперты двух общественных организаций — Института массовой информации и Детектора медиа. Мониторинговая выборка охватывала октябрь 2026 года.

Для проверки использовали методологию с 15 индикаторами. Основными критериями были прозрачность работы редакций, соблюдение профессиональных журналистских стандартов и этических норм. Онлайн-издания оценивали специалисты ИМИ, тогда как радиостанции и телеканалы проверяли эксперты Детектора медиа.

Подать заявку на участие в проекте редакции могут самостоятельно. Такой подход делает процедуру отбора более доступной для разных медиа, включая небольшие и нишевые ресурсы.

Работу над Картой продолжат. Следующий этап мониторинга запланирован на весну 2027 года.

Национальные онлайн-медиа, которые попали в перечень и продемонстрировали уровень соблюдения профессиональных стандартов не ниже 95%, смогут принять участие в следующем мониторинге Белого списка Института массовой информации.

Что известно о Карте рекомендованных медиа

Карта рекомендованных медиа — это онлайн-карта, на которой собраны украинские журналистские проекты, соответствующие высоким профессиональным стандартам. Ее задача — сделать более заметными независимые и ответственные редакции и помочь гражданам находить надежные источники информации.

За три года существования Карта выросла более чем вдвое — до 317 редакций. Она охватывает все области Украины, включая временно оккупированный Крым.

Наличие медиа в перечне может открывать для них дополнительные перспективы в рамках грантовых программ, поскольку доноры учитывают этот статус при отборе участников.

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