В пятницу, 27 ноября, в части областей Украины в течение всех суток будут применять плановые отключения электроэнергии. Ограничения коснутся как промышленных предприятий, так и всех категорий потребителей.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Графики отключения света 27 ноября: что известно

Для промышленности будут действовать графики ограничения мощности.

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Для бытовых и других категорий потребителей — графики почасовых отключений объемом от 0,5 до 3,5 очереди.

— Причиной введения ограничений стали последствия российских атак на энергосистему Украины, — отметили в Укрэнерго.

Актуальную информацию о графиках отключений рекомендуют проверять на официальных страницах операторов систем распределения в соответствующих регионах.

Напомним, по состоянию на утро 26 ноября были новые обесточивания в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Черниговской областях в результате российских атак.

Восстановительные работы продолжаются везде, где позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы как можно скорее вернуть свет потребителям.

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