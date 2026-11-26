Кабинет министров Украины принял решение о проведении верификации сведений в реестре призывников, военнообязанных и резервистов. Проверка будет касаться мужчин в возрасте от 17 до 60 лет и предусматривать сверку информации из нескольких государственных баз данных.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины № 1466.

Верификация мужчин 17–60 лет: решение Кабмина

Согласно документу, верификацию вводят для обеспечения полноты, достоверности и целостности информации, содержащейся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Сейчас смотрят

В рамках проверки будут сравнивать сведения из ведомственной информационной системы Государственной миграционной службы (ГМС), Единого государственного демографического реестра и реестра военнообязанных.

Для проведения этой процедуры Государственная миграционная служба предоставит Министерству обороны актуальные данные через защищенные каналы связи. Для передачи информации могут использоваться и сменные носители.

Полученные сведения специалисты Минобороны автоматически сопоставят с записями, которые уже содержатся в реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

По итогам проверки оборонное ведомство должно обновить информацию в реестре. Это должны сделать автоматизированным или неавтоматизированным способом в течение 120 календарных дней после завершения верификации.

Данные, которые не предусмотрено вносить в реестр, будут использоваться только для проведения сверки. После завершения процедуры Министерство обороны должно уничтожить информацию, полученную от Государственной миграционной службы, в соответствии с требованиями законодательства.

Контроль за воинским учетом и отсрочками в Украине

В Украине усиливают контроль за соблюдением правил воинского учета и законностью оформления отсрочек от мобилизации.

Предприятия, учреждения и организации должны ежегодно сверять списки персонального воинского учета своих работников с данными территориальных центров комплектования.

Для отдельных категорий военнообязанных работодатели должны провести такую процедуру не позднее 1 декабря 2026 года.

Усиленные проверки охватывают и образовательную сферу. Обучение не должно становиться формальным способом уклонения от мобилизации.

В Министерстве образования и науки объяснили, что в учреждениях высшего образования могут проверять студентов в возрасте от 25 лет. По результатам таких проверок лиц, нарушающих установленные требования, могут отчислить.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявлял о необходимости усиления ответственности за уклонение от военной службы и самовольное оставление воинской части (СОЧ).

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.