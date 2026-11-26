Кабмин принял решение о проверке данных мужчин в возрасте от 17 до 60 летДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Кабмин утвердил верификацию данных мужчин в возрасте от 17 до 60 лет.
- По результатам проверки Минобороны должно обновить данные в реестре в течение 120 календарных дней.
Кабинет министров Украины принял решение о проведении верификации сведений в реестре призывников, военнообязанных и резервистов. Проверка будет касаться мужчин в возрасте от 17 до 60 лет и предусматривать сверку информации из нескольких государственных баз данных.
Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины № 1466.
Верификация мужчин 17–60 лет: решение Кабмина
Согласно документу, верификацию вводят для обеспечения полноты, достоверности и целостности информации, содержащейся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.
В рамках проверки будут сравнивать сведения из ведомственной информационной системы Государственной миграционной службы (ГМС), Единого государственного демографического реестра и реестра военнообязанных.
Для проведения этой процедуры Государственная миграционная служба предоставит Министерству обороны актуальные данные через защищенные каналы связи. Для передачи информации могут использоваться и сменные носители.
Полученные сведения специалисты Минобороны автоматически сопоставят с записями, которые уже содержатся в реестре призывников, военнообязанных и резервистов.
По итогам проверки оборонное ведомство должно обновить информацию в реестре. Это должны сделать автоматизированным или неавтоматизированным способом в течение 120 календарных дней после завершения верификации.
Данные, которые не предусмотрено вносить в реестр, будут использоваться только для проведения сверки. После завершения процедуры Министерство обороны должно уничтожить информацию, полученную от Государственной миграционной службы, в соответствии с требованиями законодательства.
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