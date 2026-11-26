14 декабря в Киеве состоится Проявись — конференция и церемония награждения победителей Премии HR-брэнд Украина.

Программа сосредоточена на вопросах, непосредственно влияющих на способность бизнеса расти: дефицит кадров, конкуренция за компетенции и доверие, новая роль человеческого капитала, лидерство, ценности и взаимодействие бизнеса с обществом.

Человеческий капитал: ограничитель роста или главный драйвер бизнеса

Когда людей становится меньше, а конкуренция за их время, компетенции и доверие усиливается, компаниям приходится пересматривать подходы к развитию команд и самого бизнеса.

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Во время панельной дискуссии Человеческий капитал: ограничитель роста или главный драйвер бизнеса руководители компаний будут говорить о том, как отвечать на кадровый дефицит и одновременно продолжать расти.

Модератором этой дискуссии станет Артем Никишов, партнер и CEO Eclectic Talents Group.

В обсуждении примут участие совладелец и СЕО Сентравис Юрий Атанасов, Марина Хлыстун из UkraineInvest и Марина Павлюк — генеральный менеджер Glovo.

Ключевые вопросы Проявись:

Как расти бизнеса, когда людей не хватает

Как превратить человеческий капитал в драйвер роста

Что сегодня держит людей и команды

Какой общественный договор формируется между государством, бизнесом и человеком

Среди спикеров Проявись также: заместитель министра экономики Дарья Марчак; Евгений Глебовицкий из Института фронтира; Наталья Кривда, культуролог, доктор философских наук, профессор КНУ имени Тараса Шевченко; Сергей Ноздрачов, адъюнкт-профессор и преподаватель программ MBA в kmbs; совладелец и СЭО сети мультимаркетов Аврора Тарас Панасенко; Михаил Колесник, глава жюри Премии HR-бренд, профессор Киевской школы экономики (KSE); Юлия Бабаева из HRD robota.ua; директор Академии PwC Assoc CIPD, член правления филиала CIPD Ирина Блинова, а также другие ведущие эксперты отрасли.

На мероприятии состоится презентация результатов Всеукраинского исследования. Как влияют HR-лидеры, Eclectic Talents Group совместно с Lanka.CX.

Проявись — церемония награждения победителей Премии HR-бренд

14 декабря состоится церемония награждения победителей 16 сезона Премии HR-бренд Украина.

Участников ждут два зала — главный и экспертный, панельные дискуссии с участием CEO, HRD, представителей государства и бизнеса, награждение победителей в 15+ номинациях, нетворкинг, подарки и розыгрыши от партнеров, вечерний фуршет и выступление звезды.

Событие состоится в Киеве на минус втором этаже. Во время воздушной тревоги конференция не прерывается. Предусмотрено также онлайн-формат участия. Действует скидка 10% для команд от трех человек.

Проявись — для тех, кто хочет завершить год с пониманием того, какие решения относительно людей, команд и лидерства будут определять конкурентоспособность бизнеса в 2027 году.

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