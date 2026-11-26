Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Карта боевых действий на 26 ноября 2026 года — ситуация на фронтеДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
За последние сутки на фронте произошло 151 боевое столкновение.
Противник нанес 47 авиаударов, сбросил 156 управляемых авиабомб. Кроме того, он задействовал для нанесения ударов 3 870 дронов-камикадзе и осуществил 1 647 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 26 ноября 2026
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 737-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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