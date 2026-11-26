За последние сутки на фронте произошло 151 боевое столкновение.

Противник нанес 47 авиаударов, сбросил 156 управляемых авиабомб. Кроме того, он задействовал для нанесения ударов 3 870 дронов-камикадзе и осуществил 1 647 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 26 ноября 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 737-е сутки.

Сейчас смотрят

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.