Зять Дональда Трампа и американский переговорщик Джаред Кушнер заявил, что Украина якобы ответственна за затягивание мирных переговоров с Россией.

Об этом он сказал в интервью Матиасу Депфнеру из медиагруппы Axel Springer.

Кушнер о мирных переговорах

— Около года назад меня попросили помочь в проведении мирных переговоров. В конце ноября мы добились прогресса и начали работать. Но в конце декабря произошла атака украинцев на резиденцию Путина. Я думаю, что это снова отбросило переговорный процесс назад, — сказал Кушнер.

В то же время Москва обвинила Киев в атаке на одну из резиденций кремлевского диктатора Путина. Киев отрицал это, назвав заявления типичной российской ложью. По данным издания Wall Street Journal со ссылкой на разведывательные службы США, Украина не атаковала резиденцию Путина.

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Кушнер признает, что сейчас все застряло на территориальном вопросе. Он хочет найти способ, чтобы обе стороны вышли из войны в лучшем положении с точки зрения политики безопасности.

— Европейская история показывает, что даже после большой войны можно найти решение, ведущее к миру, — сказал Кушнер.

А еще американский переговорщик отмечает, что Путин пока демонстрировал сдержанность в войне, потому что пообещал не использовать ядерное оружие.

— И он заверил нас, что не намерен этого делать, – говорит зять Трампа.

До сих пор ли Путин верит, что НАТО угрожает России

По словам Джареда Кушнера, у россиян действительно есть опасения, что НАТО может угрожать России. Американец надеется, что мирные переговоры помогут развеять ошибочные представления о Североатлантическом блоке.

Давит ли Трамп на Зеленского

Кушнер категорически не соглашается с тем, что президент Дональд Трамп давит на Владимира Зеленского.

По словам зятя Трампа, роль Америки состоит в том, чтобы выступать посредником.

— Фактически мы даже поддерживаем украинцев. Мы предоставляем им разведывательные данные, и США были их самым большим финансовым спонсором в этой войне. Поэтому позиция президента Трампа была позицией поддержки, – объяснил Джаред Кушнер.

Что касается атаки Украины на резиденцию Путина в 2025 году, то тогда Служба внешней разведки Украины заявила, что россияне придумали этот фейк, чтобы потом оправдывать свои удары по мирным украинцам.

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