Лидеры стран Евросоюза поддерживают скорейшее установление длительного мира на Украине, однако сомневаются, что договоренности удастся достигнуть конца этого года.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на заявления европейских лидеров перед саммитом в Брюсселе.

Когда возможен мир в Украине

Более реалистичным термином для начала мирных переговоров в ЕС называют весну 2027 года.

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Премьер-министр Нидерландов Роб Эттен отметил, что пока нет четких признаков готовности кремлевского диктатора Владимира Путина к переговорам о справедливом и продолжительном мире.

– Это было бы здорово для украинского народа. Но мы не видим никаких четких признаков того, что президент РФ готов вести переговоры о справедливом и продолжительном мире. Поэтому пока нет настоящих переговоров, должны делать все необходимое для поддержки украинского народа, – заявил он.

Президент Румынии Никушор Дан предполагает, что Россия продолжит воевать зимой, используя сложную ситуацию с энергетикой как инструмент давления на Киев. По его мнению, больше шансов на достижение мирной договоренности появится весной 2027 года.

Он также отметил необходимость продолжать поддерживать Украину и усиливать давление на Россию.

Президент Литвы Гитанас Науседа также считает, что реальные переговоры о прекращении огня и мире могут появиться только после завершения зимнего военного периода.

– Допускаю, возможность начать настоящие переговоры о прекращении огня и мирные переговоры появится только весной следующего года… Россияне используют этот рычаг давления и будут пытаться заставить украинский народ пережить еще одну ужасную зиму, – заявил литовский лидер, отметил продолжение поддержки Украины.

Науседа также предостерег, что позиции России на переговорах могут усилиться, если Украина столкнется с нехваткой финансирования или оружия.

Премьер Эстонии Кристен Михал тоже не видит признаков готовности Москвы к миру. Он предостерег, что Украина не должна оказаться в ситуации, когда ее будут принуждать согласиться на невыгодное соглашение.

Михаил призывал европейские страны согласовать финансовую поддержку Украины и продолжать помогать ей всеми возможными средствами. По его словам, Путин декларирует готовность к миру, но каждый раз выдвигает новые условия, в частности, поднимает вопрос о европейской архитектуре безопасности.

Что известно о сроках мирного соглашения

Президент Владимир Зеленский в интервью Bloomberg, опубликованном 24 ноября, сообщил, что спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер стараются достигнуть мирного соглашения как можно скорее – в идеале к январю 2027 года.

Вместе с тем, Трамп в интервью New York Post заявил, что не устанавливал конкретных сроков завершения войны.

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов прокомментировал возможность нового раунда переговоров о завершении войны еще до Рождества.

Источник : Радіо Свобода

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