В ночь на 26 ноября российские войска атаковали Украину баллистическими ракетами и 113 беспилотниками.

Силы противовоздушной обороны обезвредили 87 вражеских дронов.

Ночная атака на Украину 26 ноября: что известно

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, российские оккупанты применили баллистические ракеты Искандер-М/Циркон/С-400, которые запустили из Брянской и Курской областей РФ.

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Кроме того, враг атаковал 113 беспилотниками типа Shahed, Гербера и дронами-имитаторами типа Пародия. Среди запущенных БпЛА – 76 реактивных Шахедов.

Пуски дронов осуществляли с территории России, а также временно оккупированных Донецка и Крыма.

По состоянию на 08:00, по предварительным данным, наша ПВО сбила и подавила 87 вражеских беспилотников, в том числе 52 реактивных Шахеда.

Попадание российских средств воздушного нападения зафиксировано на 20 локациях, еще на шести — падение сбитых целей и их обломков.

К моменту обнародования возведения атака продолжалась – в воздушном пространстве Украины оставалось несколько вражеских беспилотников.

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 737-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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