Ночная атака на Украину: РФ запустила 113 дронов и баллистикуДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
В ночь на 26 ноября российские войска атаковали Украину баллистическими ракетами и 113 беспилотниками.
Силы противовоздушной обороны обезвредили 87 вражеских дронов.
Ночная атака на Украину 26 ноября: что известно
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, российские оккупанты применили баллистические ракеты Искандер-М/Циркон/С-400, которые запустили из Брянской и Курской областей РФ.
Кроме того, враг атаковал 113 беспилотниками типа Shahed, Гербера и дронами-имитаторами типа Пародия. Среди запущенных БпЛА – 76 реактивных Шахедов.
Пуски дронов осуществляли с территории России, а также временно оккупированных Донецка и Крыма.
По состоянию на 08:00, по предварительным данным, наша ПВО сбила и подавила 87 вражеских беспилотников, в том числе 52 реактивных Шахеда.
Попадание российских средств воздушного нападения зафиксировано на 20 локациях, еще на шести — падение сбитых целей и их обломков.
К моменту обнародования возведения атака продолжалась – в воздушном пространстве Украины оставалось несколько вражеских беспилотников.
К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 737-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.