Обслуживание F-16 на $621,9 млн: Госдеп США одобрил возможную продажу пакета УкраинеДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Госдепартамент США согласовал возможную продажу Украине оборудования и услуг для поддержания технической исправности истребителей F-16.
- Финансирование будущей закупки обеспечат четыре европейских государства в рамках специальной международной программы.
- В Вашингтоне объяснили, какое оборудование предусматривает пакет и как его реализация должна усилить оборонные возможности Украины.
Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине оборудования и услуг для технического обслуживания истребителей F-16 на общую сумму $621,9 млн.
Покупку профинансируют Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия.
Об этом сообщило Бюро по политико-военным вопросам Госдепартамента США.
США одобрили продажу Украине пакета для обслуживания F-16
Украинское правительство обратилось в США с запросом на приобретение оборудования для обслуживания истребителей F-16 в рамках программы Foreign Military Sales (FMS).
В пакет войдут пиротехнические устройства с патронным и пороховым приводом, лабораторное оборудование и услуги транспортного обеспечения.
Их включат в ранее заключенное соглашение, стоимость которого не превышала порог, предусматривающий обязательное уведомление Конгресса США.
В настоящее время ориентировочная общая стоимость пакета составляет $621,9 млн. Госдепартамент уже проинформировал Конгресс о своем решении.
Финансирование закупки обеспечат Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия в рамках программы JUMPSTART. Привлечение американских средств не предполагается.
В Госдепе подчеркнули, что предложенная продажа усилит способности Украины противодействовать нынешним и будущим угрозам, в частности благодаря укреплению противовоздушной обороны.
Кроме того, в ведомстве убеждены, что Украина сможет без труда интегрировать соответствующее оборудование и услуги в свои Силы обороны.
В Вашингтоне также отметили, что потенциальное соглашение отвечает внешнеполитическим интересам и целям национальной безопасности США, поскольку будет способствовать укреплению безопасности страны-партнера.
В то же время реализация соглашения не окажет негативного влияния на оборонную готовность Соединенных Штатов и не потребует направления в Украину дополнительных представителей американского правительства или подрядчиков.