Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине оборудования и услуг для технического обслуживания истребителей F-16 на общую сумму $621,9 млн.

Покупку профинансируют Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия.

Об этом сообщило Бюро по политико-военным вопросам Госдепартамента США.

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США одобрили продажу Украине пакета для обслуживания F-16

Украинское правительство обратилось в США с запросом на приобретение оборудования для обслуживания истребителей F-16 в рамках программы Foreign Military Sales (FMS).

В пакет войдут пиротехнические устройства с патронным и пороховым приводом, лабораторное оборудование и услуги транспортного обеспечения.

Их включат в ранее заключенное соглашение, стоимость которого не превышала порог, предусматривающий обязательное уведомление Конгресса США.

В настоящее время ориентировочная общая стоимость пакета составляет $621,9 млн. Госдепартамент уже проинформировал Конгресс о своем решении.

Финансирование закупки обеспечат Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия в рамках программы JUMPSTART. Привлечение американских средств не предполагается.

В Госдепе подчеркнули, что предложенная продажа усилит способности Украины противодействовать нынешним и будущим угрозам, в частности благодаря укреплению противовоздушной обороны.

Кроме того, в ведомстве убеждены, что Украина сможет без труда интегрировать соответствующее оборудование и услуги в свои Силы обороны.

В Вашингтоне также отметили, что потенциальное соглашение отвечает внешнеполитическим интересам и целям национальной безопасности США, поскольку будет способствовать укреплению безопасности страны-партнера.

В то же время реализация соглашения не окажет негативного влияния на оборонную готовность Соединенных Штатов и не потребует направления в Украину дополнительных представителей американского правительства или подрядчиков.

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