За 25 дней ноября 2026 года российская армия потеряла 55 629 военнослужащих, превысив предыдущий месячный максимум, зафиксированный в октябре.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Потери РФ в ноябре 2026 года: что известно

По данным Генштаба ВСУ, таких месячных потерь личного состава у противника еще не было с начала полномасштабного вторжения в Украину.

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Предыдущий рекорд был зафиксирован в октябре 2026 года, когда потери российских войск составили 54 400 человек.

Ноябрьский показатель превысил октябрьский еще за пять дней до конца месяца.

По подсчетам Генерального штаба, в среднем российская армия ежесуточно теряет более 2 200 военнослужащих, то есть около 93 человек каждый час.

В Генштабе подчеркнули, что такие показатели — результат ежедневной работы украинских военных на всех направлениях фронта.

Пехотинцы, артиллеристы, операторы беспилотных систем, десантники, летчики и военнослужащие других подразделений срывают российские штурмы, уничтожают живую силу и военную технику противника.

Напомним, 23 ноября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что с начала 2026 года Силы обороны Украины уничтожили 1 004 российских танка.

По подсчетам украинских военных, общая масса тысячи таких боевых машин составляет примерно 45 тыс. тонн, что в шесть раз превышает массу металлической конструкции Эйфелевой башни.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 737-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.