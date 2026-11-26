В центре Варшавы украинец совершил самоподжог: что известно о его состоянииДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Мужчина, совершивший самоподжог в Варшаве 25 ноября, является гражданином Украины.
- Польская полиция выясняет мотивы происшествия и проверяет возможную причастность посторонних лиц.
Посольство Украины в Польше получило официальное подтверждение, что мужчина, 25 ноября совершивший самоподжог в центре Варшавы, является гражданином Украины.
Об этом говорится в сообщении посольства со ссылкой на местную полицию.
Самоподжог в Варшаве
Происшествие произошло вечером 25 ноября. Мужчина поджег себя на площади между Президентским дворцом и зданием Министерства культуры, сообщает Polsat News.
По словам спикера Службы охраны государства Богуслава Пиорковского, первыми на помощь бросились свидетели и сотрудники службы. Его экстренно доставили в больницу.
Пресс-секретарь Министерства внутренних дел и администрации Каролина Галецкая сообщила, что мужчине 22 года.
По данным украинского посольства, пострадавший находится в отделении интенсивной терапии в критическом состоянии с тяжелыми ожогами.
Местная полиция выясняет обстоятельства происшествия и мотивы поступка. Правоохранители также проверяют, могли ли посторонние повлиять на действия мужчины.
Консулы посольства Украины оказывают пострадавшему необходимую консульскую помощь, поддерживают связь с его семьей, польскими медиками и правоохранителями.
Напомним, что по состоянию на 30 июня 2026 года в Польше под временной защитой находились 961 170 человек, выехавших из Украины. Это 21,8% всех получателей такого статуса в Евросоюзе.