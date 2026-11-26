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Потери РФ на 26 ноября: ликвидированы 2 319 оккупантов и четыре самолетаДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Потери врага на 26 ноября 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки уничтожили 2 319 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 737-е сутки полномасштабной войны превысили 1,645 млн.
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Потери РФ на 26 ноября 2026 года
- личного состава — около 1 645 899 (+2 319);
- танков — 12 512 (+5);
- боевых бронированных машин — 25 992 (+18);
- артиллерийских систем — 52 825 (+24);
- реактивных систем залпового огня — 2 304 (+3);
- средств противовоздушной обороны — 1 771 (+2);
- самолетов — 456 (+4);
- вертолетов — 356;
- наземных робототехнических комплексов — 3 229 (+9);
- беспилотников оперативно-тактического уровня — 621 002 (+989);
- крылатых ракет — 5 278;
- кораблей и катеров — 36;
- подводных лодок — 2;
- автомобильной техники и автоцистерн — 180 094 (+495);
- специальной техники — 4 943 (+6).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 737-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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