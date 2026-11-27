Аэродромы, самолеты и нефтяные объекты РФ: Зеленский о дальнобойных ударах за неделюДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Президент Владимир Зеленский сообщил о результатах дальнобойных операций Сил обороны Украины на территории России и в Черном море.
- По его словам, в течение недели украинские военные действовали против объектов в 11 российских регионах.
- Среди названных президентом целей — предприятия, связанные с военным производством, нефтяная инфраструктура и военные аэродромы.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина справедливо отвечает на каждый российский удар, и поблагодарил Силы обороны за результативность дальнобойных операций.
Зеленский рассказал о результатах дальнобойных ударов по РФ
По словам главы государства, только за эту неделю Силы обороны Украины добились результатов в 11 регионах России, а также в акватории Черного моря.
Речь идет о Самарской, Нижегородской, Ростовской, Волгоградской, Брянской и Тульской областях, Краснодарском, Ставропольском и Пермском краях, а также Башкортостане и Татарстане.
Среди целей украинских дальнобойных ударов – российские нефтяные объекты, предприятия по производству взрывчатки и другие объекты, обеспечивающие нужды российской военной машины, а также военные аэродромы и самолеты.
Зеленский поблагодарил все составляющие Сил обороны и безопасности Украины, которые применяют против государства-агрессора так называемые кинетические санкции.
В то же время президент подчеркнул, что у России было множество возможностей для деэскалации и прекращения войны, однако она продолжает выбирать путь агрессии.
– Россия получала множество вариантов деэскалации и остановки этой войны и все равно выбрала войну, – написал он в Telegram.
Глава государства призвал Москву завершить развязанную ею войну и выбрать мир.