В Киеве готовят автобусные маршруты для бесплатной перевозки пассажиров на случай остановки работы общественного транспорта из-за российских ударов.

Соответствующие алгоритмы реагирования обсудили во время заседания Ставки, сообщил президент Владимир Зеленский.

Зеленский о подготовке Киева к атакам РФ

По словам президента, участники заседания Ставки заслушали доклады военных, разведки, чиновников и мэра Киева относительно ситуации в столице, возможных угроз и вариантов реагирования.

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Владимир Зеленский сообщил, что уже разработаны конкретные алгоритмы работы общественного транспорта и логистики на случай новых российских ударов.

— Важно, чтобы у людей и предприятий в столице была возможность при любых обстоятельствах пользоваться транспортом, работать, учиться и максимально сохранять возможности находиться в городе, – подчеркнул глава государства.

Правительство совместно с городскими властями разрабатывает систему бесплатной перевозки пассажиров по определенным автобусным маршрутам, если работа других видов транспорта будет остановлена.

На заседании также обсудили защиту инфраструктурных объектов Киева и строительство альтернативных объектов. Президент подчеркнул, что необходимо максимально ускорить эту работу.

Также на Ставке обсудили украинские дальнобойные удары в ответ на российский террор. По словам Зеленского, в план операций внесли коррективы, чтобы усилить воздействие на российское военное производство и отдельные экономические процессы.

Президент поручил проработать со спецслужбами и Министерством иностранных дел дополнительные меры координации с партнерами относительно необходимых операций в нейтральных водах за пределами Украины.

Напомним, Владимир Зеленский заявил о подготовке России к новому массированному обстрелу Украины и призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги в ближайшие дни.

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