Украина вернула с временно оккупированных территорий и из России девять детей и совершеннолетнюю воспитанницу Олешковского детского дома-интерната. Самому младшему из возвращенных детей восемь лет.

Об этом сообщили президент Владимир Зеленский и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

В Украину удалось вернуть девять детей с ВОТ и из России

Дети находились на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, в Крыму и непосредственно на территории РФ.

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— Валерия, Марта, Николай, Руслан, София, Давид, Алексей, Александр и самый младший — Артем, ему всего восемь лет. Все они получат необходимую помощь, — рассказал президент.

Среди тех, кого удалось вернуть, есть совершеннолетняя воспитанница Олешковского детского дома-интерната. Она относится к отдельной категории украинцев в возрасте от 18 до 23 лет, которые остаются на временно оккупированных территориях или в России.

— В группу, которая сегодня пересекла границу, входит бабушка, сопровождавшая внука и планирующая остаться на подконтрольной Украине территории, — добавил Лубинец.

По словам омбудсмена, переговоры по некоторым детям из этой группы проводились несколько раз. Переговоры по одному ребенку продолжались целый год.

Возвращение организовал Офис омбудсмена в рамках президентской инициативы Bring Kids Back UA. Посредником выступила первая леди США Мелания Трамп. Благодаря ее участию на подконтрольную Украине территорию в общей сложности удалось вернуть 40 детей.

Дмитрий Лубинец выразил благодарность Службе внешней разведки Украины и Службе безопасности Украины за логистическое сопровождение.

С начала полномасштабного вторжения Украина вернула с временно оккупированных территорий и из РФ 2 875 детей, которых депортировали, принудительно переместили или которые оставались в оккупации.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что по состоянию на сентябрь 2026 года в рамках инициативы Bring Kids Back UA удалось вернуть 1 625 украинских детей.

17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной президента РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации и перемещении украинских детей.

Фото: Владимир Зеленский

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