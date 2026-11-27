Сообщения о необходимости явиться в территориальный центр комплектования не всегда поступают в виде бумажной повестки. Иногда военнообязанным звонят и сообщают, что на их имя есть документ с вызовом в ТЦК.

Факты ICTV разобрались, какими полномочиями обладает полиция во время мобилизации, может ли полиция звонить по поводу повестки и что делать, если вам звонят правоохранители.

Может ли полиция звонить из-за повестки

Полиция имеет определенные законом полномочия во время мобилизации:

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правоохранители могут участвовать в мероприятиях оповещения военнообязанных вместе с представителями ТЦК и СП;

проверять военно-учетные документы;

при наличии предусмотренных законодательством оснований — осуществлять административное задержание и доставление граждан в территориальный центр комплектования.

Такие полномочия предусмотрены частью шестой статьи 22 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, статьей 24 закона Украины О Национальной полиции и пунктом 79 Порядка организации и ведения воинского учета, утвержденного постановлением № 1487.

Однако участие полиции в мероприятиях оповещения не означает, что правоохранители могут самостоятельно вызывать человека в ТЦК по телефону.

Как объяснил адвокат Юрий Айвазян на портале Юристы.ua, обычный телефонный звонок с сообщением о наличии повестки не имеет юридической силы. Он не считается надлежащим вручением документа и сам по себе не создает обязанности явиться в территориальный центр комплектования.

Нужно ли идти в ТЦК, если звонит полиция и говорит о повестке

Порядок вручения повесток определен постановлением № 560. Согласно пунктам 34 и 41 этого документа, надлежащим оповещением о вызове считается вручение повестки лично или ее отправка по почте по уточненному адресу проживания.

При личном вручении получение повестки подтверждается подписью военнообязанного. Если человек отказывается от документа, этот факт также должен быть надлежащим образом зафиксирован.

В случае отправки по почте подтверждением оповещения является информация почтового оператора о вручении заказного отправления или соответствующие отметки об отказе от его получения либо отсутствии адресата по месту проживания.

Телефонного звонка среди предусмотренных способов оповещения нет.

Поэтому, как подчеркивает адвокат Юрий Айвазян, если вам позвонили с неизвестного номера, сообщили о повестке и попросили перезвонить на другой номер, такой звонок не создает юридической обязанности ехать в ТЦК.

Само по себе игнорирование телефонного звонка не является нарушением правил воинского учета и не может быть самостоятельным основанием для привлечения к административной ответственности по статье 210-1 КУоАП.

А вот юрист Владислав Дерий обращает внимание на другую опасность таких разговоров. По его словам, требование перезвонить на посторонний номер может иметь признаки мошенничества или быть способом психологического давления.

В частности, злоумышленники могут использовать тему мобилизации, чтобы запугать человека, получить его персональные данные, выманить коды подтверждения или деньги якобы за решение проблем с воинским учетом.

Также нельзя исключать попытки неформально заставить человека связаться с представителями ТЦК и СП или сообщить свое местонахождение. Поэтому Дерий не советует звонить на номера, которые сообщают неизвестные собеседники.

Что делать, если звонят сотрудники полиции и говорят о повестке

Если вам звонят и сообщают о необходимости явиться в ТЦК, не стоит спешить выполнять требования неизвестных лиц.

Юрист Владислав Дерий советует в случае повторного звонка попросить собеседника назвать фамилию, имя, звание, должность и подразделение полиции. Также можно уточнить регистрационный номер обращения.

Если возникают сомнения, действительно ли вам звонили правоохранители, можно самостоятельно обратиться в полицию по номеру 102. При этом не стоит использовать контактный номер, который продиктовал неизвестный абонент.

Также адвокат Юрий Айвазян советует проверить свой военно-учетный статус в приложении Резерв+ и сформировать актуальный электронный военно-учетный документ.

Согласно пункту 7 Порядка оформления (создания) и выдачи военно-учетного документа, утвержденного постановлением № 559, срок действия электронного документа составляет не более одного года с даты формирования. Он также не может превышать срок действия отсрочки или бронирования.

Кроме того, согласно пункту 8-1 этого Порядка, электронный документ считается действительным только при наличии QR-кода, пригодного для считывания.

Поэтому приложение периодически предлагает обновить документ, чтобы получить актуальные сведения из реестра Оберіг.

Юрист Владислав Дерий рекомендует перед обновлением сохранить текущую версию электронного военно-учетного документа в формате PDF. После этого можно обновить его и сравнить информацию. Это поможет заметить, не изменился ли статус бронирования и не появились ли новые отметки о нарушении правил воинского учета.

После обновления документа стоит проверить:

отображается ли действующее бронирование и до какой даты оно действительно;

нет ли отметки о нарушении правил воинского учета или обращении ТЦК в Национальную полицию;

правильно ли указаны адрес проживания и контактные данные.

По правилам воинского учета, в частности постановлению № 1487, об изменении персональных данных необходимо сообщать в течение семи дней. Если в Резерв+ есть неточности или статус Требует уточнения, юрист советует воспользоваться функцией Исправить данные онлайн.

Могут ли вызвать в ТЦК, если есть бронирование

Наличие действующего бронирования защищает военнообязанного от призыва на военную службу во время мобилизации на период его действия. Это предусмотрено статьями 23 и 25 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации и постановлением Кабмина № 76.

Кроме того, согласно пункту 63 Порядка № 560, военнообязанных, имеющих действующую отсрочку, в частности в связи с бронированием, по общему правилу не направляют на медицинское освидетельствование. Исключения касаются случаев, прямо предусмотренных законодательством.

Однако бронирование не освобождает человека от воинского учета. Если ТЦК и СП надлежащим образом отправил повестку по почте или вручил ее лично, такой вызов нельзя игнорировать. В частности, это касается повесток для уточнения учетных данных.

Юрист Дерий также советует проверять почтовый ящик по месту проживания. Ведь отсутствие юридической силы у телефонного звонка не означает, что ТЦК и СП не отправил повестку заказным письмом.

Если после обновления Резерв+ бронирование исчезло, нужно обратиться в кадровую службу работодателя и проверить, не возникло ли проблем с его оформлением или продлением.

Если же появилась отметка о нарушении правил воинского учета или обращении в полицию, юрист советует выяснять основания ее внесения официальным путем. При необходимости можно подать письменный запрос в ТЦК и СП или Национальную полицию.

Итак, звонок от полиции о повестке сам по себе не обязывает человека являться в ТЦК и СП. Но нужно различать телефонное сообщение и надлежащее оповещение. Если повестку вручили лично или отправили по почте в соответствии с установленной процедурой, военнообязанный должен выполнить требования такого вызова.

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