Электронная очередь в ТЦК: что это и как записатьсяДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Запись в ТЦК и СП через электронную очередь позволяет выбрать удобные дату и время посещения учреждения. В 2026 году воспользоваться этой услугой можно двумя способами: через специальный онлайн-сервис или мобильное приложение Резерв+.
Правила предварительной регистрации и организации приема граждан определяет приказ Министерства обороны Украины № 814. Он регламентирует порядок записи в электронную очередь и проведения приема посетителей в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.
Факты ICTV рассказывают, как зарегистрироваться в ТЦК онлайн с помощью электронной очереди.
Электронная очередь в ТЦК: как работает сервис
Для того чтобы обновить данные, теперь не нужно стоять в очереди, достаточно записаться онлайн и прийти в ТЦК в определенное время.
Записаться на прием в ТЦК и СП для обновления данных можно на сайте Министерства обороны Украины по ссылке.
Выглядит сервис следующим образом:
Электронная очередь в ТЦК: как записаться
Для записи в еЧергу нужно на сайте Минобороны:
- выбрать ТЦК и СП, в котором вы стоите на учете;
- ввести персональные данные для записи — ФИО, номер телефона, электронный адрес;
- подтвердить внесенные данные;
- получить SMS-сообщение с датой и временем записи.
После этого в определенное время необходимо прийти в ТЦК и СП и обновить личные данные.
Электронная очередь в ТЦК позволяет экономить время и не требует стояния в длинных очередях.