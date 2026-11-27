Американская сторона называет территориальный вопрос главным препятствием для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией. По словам спецпредставителя президента США Джареда Кушнера, для продвижения переговоров, к которым собирается присоединиться Европа, сторонам сначала нужно согласовать послевоенную систему безопасности, вероятно даже по образцу 5 статьи НАТО, а уже после этого переходить к обсуждению территориальных уступок.

Политолог Владимир Фесенко в комментарии Фактам ICTV объяснил, почему слова Кушнера о якобы согласии Кремля на такой шаг нуждаются в проверке, а сами гарантии безопасности для Украины без четкой конкретизации рискуют превратиться в новый Будапештский меморандум.

Сначала гарантии безопасности для Украины, потом — вопрос территорий

Как отмечает американская сторона, именно вопрос территорий остается ключевым препятствием для достижения мирного соглашения между Киевом и Москвой. По мнению Кушнера, чтобы сдвинуть процесс с места, сторонам необходимо сначала договориться о послевоенной системе безопасности, и только после этого переходить к обсуждению территориальных уступок.

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В то же время Кушнер подверг критике позицию Украины относительно будущих гарантий безопасности. По его словам, Киев стремится получить от партнеров более конкретные обязательства, чем закрепленные в статье 5 НАТО. Однако Кушнер убежден, что США не смогут предоставить Украине более четкие обязательства по безопасности, чем существующие между государствами-членами НАТО.

Несколькими днями ранее он заявлял, что США удалось добиться того, чтобы Россия рассмотрела концепцию гарантий безопасности для Украины, основанных на принципе статьи 5 НАТО. Кушнер назвал это значительным достижением, поскольку российская сторона согласилась рассматривать такой подход.

По его словам, для действенности будущего соглашения о безопасности необходимо построить систему стимулов и взаимных интересов, которая будет гарантировать выполнение договоренностей. Такое соглашение, утверждает Кушнер, должно включать механизмы мониторинга, сдерживания и серьезные последствия в случае его нарушения.

Над созданием этой системы, добавил он, все стороны должны работать вместе.

Кушнер подчеркнул, что предоставление Украине гарантий безопасности по принципу статьи 5 НАТО является для США очень серьезным шагом. По его словам, президент США Дональд Трамп открыт к такому варианту, но это решение должно отвечать американским интересам.

Условие США и проблема “абстрактных формул”

Последние заявления Кушнера о возможности предоставления Украине гарантий безопасности на уровне 5 статьи НАТО не свидетельствуют о принципиальном изменении позиции Вашингтона. Вопрос гарантий безопасности обсуждается уже более года, а ключевое расхождение относительно очередности шагов до сих пор остается нерешенным, рассказал Фактам ICTV глава правления Центра прикладных политических исследований Пента, политолог Владимир Фесенко.