Владимир Фесенко, политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента»
Гарантии безопасности для Украины: изменили ли США подход к вопросу и чего требует РФДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Американская сторона называет территориальный вопрос главным препятствием для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией. По словам спецпредставителя президента США Джареда Кушнера, для продвижения переговоров, к которым собирается присоединиться Европа, сторонам сначала нужно согласовать послевоенную систему безопасности, вероятно даже по образцу 5 статьи НАТО, а уже после этого переходить к обсуждению территориальных уступок.
Политолог Владимир Фесенко в комментарии Фактам ICTV объяснил, почему слова Кушнера о якобы согласии Кремля на такой шаг нуждаются в проверке, а сами гарантии безопасности для Украины без четкой конкретизации рискуют превратиться в новый Будапештский меморандум.
Сначала гарантии безопасности для Украины, потом — вопрос территорий
Как отмечает американская сторона, именно вопрос территорий остается ключевым препятствием для достижения мирного соглашения между Киевом и Москвой. По мнению Кушнера, чтобы сдвинуть процесс с места, сторонам необходимо сначала договориться о послевоенной системе безопасности, и только после этого переходить к обсуждению территориальных уступок.
В то же время Кушнер подверг критике позицию Украины относительно будущих гарантий безопасности. По его словам, Киев стремится получить от партнеров более конкретные обязательства, чем закрепленные в статье 5 НАТО. Однако Кушнер убежден, что США не смогут предоставить Украине более четкие обязательства по безопасности, чем существующие между государствами-членами НАТО.
Несколькими днями ранее он заявлял, что США удалось добиться того, чтобы Россия рассмотрела концепцию гарантий безопасности для Украины, основанных на принципе статьи 5 НАТО. Кушнер назвал это значительным достижением, поскольку российская сторона согласилась рассматривать такой подход.
По его словам, для действенности будущего соглашения о безопасности необходимо построить систему стимулов и взаимных интересов, которая будет гарантировать выполнение договоренностей. Такое соглашение, утверждает Кушнер, должно включать механизмы мониторинга, сдерживания и серьезные последствия в случае его нарушения.
Над созданием этой системы, добавил он, все стороны должны работать вместе.
Кушнер подчеркнул, что предоставление Украине гарантий безопасности по принципу статьи 5 НАТО является для США очень серьезным шагом. По его словам, президент США Дональд Трамп открыт к такому варианту, но это решение должно отвечать американским интересам.
Условие США и проблема “абстрактных формул”
Последние заявления Кушнера о возможности предоставления Украине гарантий безопасности на уровне 5 статьи НАТО не свидетельствуют о принципиальном изменении позиции Вашингтона. Вопрос гарантий безопасности обсуждается уже более года, а ключевое расхождение относительно очередности шагов до сих пор остается нерешенным, рассказал Фактам ICTV глава правления Центра прикладных политических исследований Пента, политолог Владимир Фесенко.
По его словам, еще в конце прошлого года появился проект договора, который американская сторона согласилась не только подписать, но и ратифицировать в Конгрессе США. Однако Вашингтон привязывает этот шаг к территориальным уступкам Украины.
— Они готовы подписать договор об обеспечении безопасности для Украины. Они готовы ратифицировать, но только после выведения украинских войск из Донбасса. То есть сначала соглашение, предусматривающее выведение украинских войск из Донбасса, а затем подписание этого договора и его ратификация. Эта проблема остается в таком же состоянии. Трамп недавно сказал, что сначала соглашение, потом гарантии безопасности, — подчеркнул Фесенко.
Комментируя идею гарантий по аналогу 5 статьи НАТО, автором которой в свое время выступила премьер-министр Италии Джорджия Мелони, политолог отметил, что без четкого прописания механизмов действий партнеров сама по себе эта формула не будет работать.
— Сама формула гарантии безопасности для Украины или на уровне 5 статьи НАТО это ничего не значит. Это будет новый Будапештский меморандум. Нужна конкретизация: какие гарантии безопасности будут предоставлены и кем именно. Должна быть конкретизация, вступают ли страны-гаранты на сторону Украины в войну со страной-агрессором, как предусматривает 5 статья договора о НАТО. Я скажу прямо, у меня большие сомнения, что американцы возьмут на себя такие обязательства, даже европейцы вряд ли возьмут. Но как минимум можно закрепить, что в случае нападения Украина от стран-гарантов получает помощь (военную и финансовую), и будет ответ агрессору, – объяснил политолог.
Почему заявлениям Кушнера о “согласии Кремля” не стоит доверять
Фесенко обратил внимание на противоречие между оптимистическими заявлениями Кушнера о якобы готовности Москвы рассматривать такие гарантии и реальные сигналы со стороны России. В частности, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков уже выступал категорически против такого шага, назвав это квазичленством Украины в НАТО.
По мнению политолога, повторяется та же ситуация, что и с заявлениями Кушнера о согласии Кремля на участие европейцев в переговорах, которое вскоре опровергли пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, помощник российского диктатора по внешней политике Юрий Ушаков и сам глава Кремля Владимир Путин.
— Никаких официальных подтверждений со стороны Москвы нет. А вот опровержение уже есть. Я думаю, что Кушнер выдает желаемое за действительное. И это тактика Москвы: они в отвлеченных формах на что-то соглашаются, американцы доверительно начинают воспринимать это как положительное решение, а потом все это пересматривается, и начинаются выдвижения требований со стороны России. Чрезмерная доверчивость Путину — одна из главных проблем, которая очень просматривается в интервью Кушнера. Все, что говорит Кушнер, нужно проверять и подтверждать, утверждает Фесенко.
Чего ждать от возможной встречи с участием Европы
Сейчас идет подготовка к дальнейшим дипломатическим контактам. Как ранее сообщал руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, новый раунд переговоров по завершению войны может состояться еще до Рождества.
Комментируя перспективы проведения четырехсторонней рабочей встречи с участием Европы еще до Рождества, политолог отметил, что окончательного решения о привлечении европейцев пока нет, а Россия, вероятно, будет выдвигать неприемлемые для Киева и Брюсселя условия.
— По всей вероятности, некоторые из этих условий будут неприемлемыми для нас и европейцев. В частности, очень высока вероятность, что Россия будет ставить вопрос о прекращении поставок оружия Украине. Я думаю, что это неприемлемо и для нас, и для Европы, – заметил он.
В то же время Фесенко подытожил, что присутствие Европы за столом переговоров однозначно усилит позиции Украины, поскольку без согласия Киева и европейских партнеров никаких решений принято не будет.
— Для начала нужно решить вопрос об участии европейцев в переговорах. Как повлияет, если они будут участвовать в переговорах? Положительно повлияет, но оно не гарантирует решение проблемы. Чтобы было решение, на него должна согласиться Москва. Само по себе участие Европы усилит наши позиции в переговорах. И будет очевидно, что без согласия Украины и Европы не будет каких-либо конкретных решений. Но и без согласия Москвы их тоже не будет, – обратил внимание он.
Однако сами гарантии безопасности, скорее всего, будут фиксироваться в отдельных двусторонних или многосторонних договорах с Украиной. Хотя политические аспекты, например, вопросы размещения иностранного контингента, придется учитывать в общем переговорном контексте.
— Скорее всего, по моему мнению, Украина будет решать этот вопрос отдельно. Эти гарантии безопасности будут предоставляться в отдельных договорах с Украиной. Но политически это нужно будет решить с россиянами. Потому что, например, размещение войск НАТО на территории Украины будет категорически отвергаться Россией. Это уже известно, и они это уже сейчас повторяют, – резюмировал Фесенко.
Подготовка Украины к новому раунду переговоров
Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что гарантии безопасности для Украины должны действовать не два года, а навсегда желательно.
Участие представителей Европы в следующем раунде переговоров уже подтвердила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Следует отметить, что источник, близкий к переговорному процессу, утверждает, что Украина прорабатывает план действий по внедрению послевоенных гарантий безопасности по принципу статьи 5 НАТО.
По данным Le Monde, европейские дипломаты скептически оценивают предложение Кушнера по гарантиям безопасности для Украины по аналогии со статьей 5 НАТО.
В то же время лидеры стран Европейского Союза поддерживают скорейшее установление длительного мира в Украине, однако сомневаются, что договоренностей удастся достичь до конца этого года.