Графики отключения света 28 ноября: Укрэнерго назвало объем ограниченийДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
В субботу, 28 ноября, в части областей Украины в течение всех суток будут действовать графики ограничения мощности для промышленности и почасовые отключения электроэнергии для всех категорий потребителей.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
Графики отключения света 28 ноября: что известно
Для промышленных потребителей будут применять графики ограничения мощности, для населения и других категорий потребителей — графики почасовых отключений. Объем ограничений составит от одной до трех очередей.
Актуальную информацию о времени и продолжительности отключений можно проверить на официальных страницах операторов систем распределения в соответствующих регионах.
Ситуация со светом в Запорожской и Днепропетровской областях
В Укрэнерго отметили, что ситуация с электроснабжением в Запорожской и Днепропетровской областях остается сложной.
Из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры в результате российских атак в обоих регионах продолжают действовать аварийные отключения электроэнергии.
Энергетики круглосуточно работают над восстановлением поврежденного оборудования. Все причастные службы прилагают усилия, чтобы как можно скорее вернуть электроснабжение потребителям.
В Херсонской области благодаря работе энергетиков удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением.