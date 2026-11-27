В субботу, 28 ноября, в части областей Украины в течение всех суток будут действовать графики ограничения мощности для промышленности и почасовые отключения электроэнергии для всех категорий потребителей.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Графики отключения света 28 ноября: что известно

Для промышленных потребителей будут применять графики ограничения мощности, для населения и других категорий потребителей — графики почасовых отключений. Объем ограничений составит от одной до трех очередей.

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Актуальную информацию о времени и продолжительности отключений можно проверить на официальных страницах операторов систем распределения в соответствующих регионах.

Ситуация со светом в Запорожской и Днепропетровской областях

В Укрэнерго отметили, что ситуация с электроснабжением в Запорожской и Днепропетровской областях остается сложной.

Из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры в результате российских атак в обоих регионах продолжают действовать аварийные отключения электроэнергии.

Энергетики круглосуточно работают над восстановлением поврежденного оборудования. Все причастные службы прилагают усилия, чтобы как можно скорее вернуть электроснабжение потребителям.

В Херсонской области благодаря работе энергетиков удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением.

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