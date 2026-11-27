По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 124 боевых столкновения. Российский враг нанес 49 авиаударов, сверг 138 управляемых авиабомб.

Кроме того, оккупанты привлекли для поражения 4440 дронов-камикадзе и осуществили 1388 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 27 ноября 2026

Потери РФ на 27 ноября 2026

Личный состав: около 1 648 161 (+2 262) человек,

Танки: 12 514 (+2),

Боевые бронированные машины: 26 003 (+11),

Артиллерийские системы: 52 858 (+33),

РСЗО: 2 306 (+2),

Средства ПВО: 1 772 (+1),

Самолеты: 456,

Вертолеты: 356,

Наземные робототехнические комплексы: 3 243 (+14),

БпЛА оперативно-тактического уровня: 622 317 (+1 315),

Крылатые ракеты: 5 278,

Корабли и катера: 36,

Подводные лодки: 2,

Техника обеспечения:

Автомобильная техника и автоцистерны: 180 752 (+658),

Специальная техника: 4951 (+8).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 738-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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