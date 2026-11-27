Марта Бондаренко, редактор ленты
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Карта боевых действий на 27 ноября 2026 – ситуация на фронтеДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 124 боевых столкновения. Российский враг нанес 49 авиаударов, сверг 138 управляемых авиабомб.
Кроме того, оккупанты привлекли для поражения 4440 дронов-камикадзе и осуществили 1388 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 27 ноября 2026
Потери РФ на 27 ноября 2026
- Личный состав: около 1 648 161 (+2 262) человек,
- Танки: 12 514 (+2),
- Боевые бронированные машины: 26 003 (+11),
- Артиллерийские системы: 52 858 (+33),
- РСЗО: 2 306 (+2),
- Средства ПВО: 1 772 (+1),
- Самолеты: 456,
- Вертолеты: 356,
- Наземные робототехнические комплексы: 3 243 (+14),
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 622 317 (+1 315),
- Крылатые ракеты: 5 278,
- Корабли и катера: 36,
- Подводные лодки: 2,
- Техника обеспечения:
- Автомобильная техника и автоцистерны: 180 752 (+658),
- Специальная техника: 4951 (+8).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 738-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ, ISW
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