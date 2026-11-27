Международное агентство по атомной энергии ведет переговоры с Украиной и Российской Федерацией о введении девятого локального прекращения огня в районе оккупированной Запорожской АЭС. Причиной стала потеря станцией внешнего электроснабжения из-за боевых действий 25 ноября, в результате чего ЗАЭС в очередной раз за время полномасштабной войны перешла на аварийные дизель-генераторы.

Об этом сообщает МАГАТЭ на своем сайте.

МАГАТЭ договаривается о тишине на Запорожской АЭС

По информации агентства, МАГАТЭ сотрудничает с Украиной и Россией для достижения договоренностей по девятому локальному прекращению огня на Запорожской атомной электростанции после того, как объект снова остался без внешнего питания.

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Подключение ЗАЭС к единственной оставшейся в работе внешней линии электропередачи — 330 кВ Ферросплавная-1, было потеряно 25 ноября в 05:28 по местному времени. По имеющимся данным, отключение произошло в результате военных действий.

В результате Запорожская АЭС уже в 28-й раз за время войны вынуждена полагаться на аварийные дизель-генераторы для поддержки основных функций ядерной безопасности.

— Мы снова сталкиваемся с потерей внешнего электроснабжения на ЗАЭС. Ее постоянная зависимость от одной линии электропередач, а также расположение станции на передовой зоне активных боевых действий приводит к чрезвычайно ненадежному внешнему электроснабжению, — заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Напомним, 25 ноября Запорожская АЭС потеряла питание от последней внешней линии электропередачи и перешла на резервные дизель-генераторы. Как сообщили в НАЭК Энергоатом, отключение последней линии произошло в результате российских обстрелов.

По словам первого заместителя министра энергетики Украины Артема Некрасова, это уже 17-й случай потери внешнего питания ЗАЭС с начала 2026 года.

В Энергоатоме подчеркивают, что систематические повреждения энергетической инфраструктуры вблизи станции из-за российских обстрелов усугубляют риски возникновения ядерной аварии.

В компании утверждают, что единственной гарантией восстановления ядерной и радиационной безопасности является возвращение Запорожской АЭС под полный контроль Украины и ее законного оператора НАЭК Энергоатом.

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