События на утро 27 ноября: удары по Изюму, Харькову, Винницкой области и атака на РФДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 136 боевых столкновений. Враг нанес 81 авиационный удар, во время которых сбросил 219 управляемых авиабомб. Кроме того, оккупанты применили 7 111 дронов-камикадзе и осуществили 1 888 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск. Ночью и утром россияне атаковали ряд населенных пунктов и общин.
Подробнее о главных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.
- Удар по Изюму
- Атака на Харьков
- Атака на Днепропетровщину
- Атака на Винниччину
- Удар по Кировоградской области
- Удар по Житомирськой области
- Атака на РФ
Удар по Изюму
Ночью россияне нанесли комбинированный удар по городу Изюм Харьковской области. В результате атаки повреждены несколько многоквартирных домов, админздания, здание коммунального предприятия, несколько автомобилей.
В результате еще одного удара дронов загорелась хозяйственная постройка, повреждены соседние частные дома в районе железнодорожного рынка, есть попадание в многоквартирный дом в южной части Изюма.
Известно о шести пострадавших.
Атака на Харьков
Утром россияне атаковали Шевченковский и Киевский районы Харькова. По предварительной информации, в результате удара вражеского беспилотника в Шевченковском районе три человека пострадали. Медики оказывают всю необходимую помощь.
Атака на Днепропетровщину
Ночью россияне более 20 раз атаковали пять районов беспилотниками.
В Никопольском районе под удары попали райцентр, Марганецкая, Мировская и Покровская общины. Повреждены предприятие и многоквартирный дом. Тяжелые ранения получили мужчины 45 и 55 лет.
В Кривом Роге повреждены транспортная инфраструктура и складское здание. Есть погибший.
В Синельниковском районе оккупанты ударили по Раевской, Васильковской и Николаевской общинам. Повреждены агропредприятие и инфраструктура.
В Каменском и Богдановской общине Павлоградского района противник попал по инфраструктуре.
Атака в Винницкой области
В результате ночной российской атаки в Винницкой области повреждены объекты энергетической и железнодорожной инфраструктуры.
К счастью, люди не пострадали. Все службы работают над ликвидацией последствий атаки.
Удар по Житомирской области
За прошедшие сутки враг атаковал объекты энергетической и логистической инфраструктуры, а также частные жилые дома в Житомирском и Коростенском районах.
В результате атак пострадали два человека. Один человек в больнице.
Также взрывами уничтожены гражданские автомобили, повреждены частные жилые дома.
Удар по Кировоградщине
Ночью враг атаковал критическую инфраструктуру Кировоградской области. На месте удара оперативно сработали все службы.
Главное — обошлось без погибших и травмированных.
Атака на РФ
В Тульской области в результате атаки и взрывов повреждена Ефремовская ТЭЦ, питающая завод по производству компонентов ракетного топлива.
По данным Telegram-канала Astra, после взрывов в районе ТЭЦ в городе пропало отопление. Местные сообщали о звуках пролета дронов.
Атакованная ТЭЦ также питает ранее уже атаковавший Ефремовский завод синтетического каучука.
Ночью также раздавались взрывы в Санкт-Петербурге. Сообщается о повреждении ЖК. Над Ленинградской областью сбиты 45 беспилотников.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 738-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.