За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 136 боевых столкновений. Враг нанес 81 авиационный удар, во время которых сбросил 219 управляемых авиабомб. Кроме того, оккупанты применили 7 111 дронов-камикадзе и осуществили 1 888 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск. Ночью и утром россияне атаковали ряд населенных пунктов и общин.

Подробнее о главных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.

Удар по Изюму

Ночью россияне нанесли комбинированный удар по городу Изюм Харьковской области. В результате атаки повреждены несколько многоквартирных домов, админздания, здание коммунального предприятия, несколько автомобилей.

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В результате еще одного удара дронов загорелась хозяйственная постройка, повреждены соседние частные дома в районе железнодорожного рынка, есть попадание в многоквартирный дом в южной части Изюма.

Известно о шести пострадавших.

Атака на Харьков

Утром россияне атаковали Шевченковский и Киевский районы Харькова. По предварительной информации, в результате удара вражеского беспилотника в Шевченковском районе три человека пострадали. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Атака на Днепропетровщину

Ночью россияне более 20 раз атаковали пять районов беспилотниками.

В Никопольском районе под удары попали райцентр, Марганецкая, Мировская и Покровская общины. Повреждены предприятие и многоквартирный дом. Тяжелые ранения получили мужчины 45 и 55 лет.

В Кривом Роге повреждены транспортная инфраструктура и складское здание. Есть погибший.

В Синельниковском районе оккупанты ударили по Раевской, Васильковской и Николаевской общинам. Повреждены агропредприятие и инфраструктура.

В Каменском и Богдановской общине Павлоградского района противник попал по инфраструктуре.

Атака в Винницкой области

В результате ночной российской атаки в Винницкой области повреждены объекты энергетической и железнодорожной инфраструктуры.

К счастью, люди не пострадали. Все службы работают над ликвидацией последствий атаки.

Удар по Житомирской области

За прошедшие сутки враг атаковал объекты энергетической и логистической инфраструктуры, а также частные жилые дома в Житомирском и Коростенском районах.

В результате атак пострадали два человека. Один человек в больнице.

Также взрывами уничтожены гражданские автомобили, повреждены частные жилые дома.

Удар по Кировоградщине

Ночью враг атаковал критическую инфраструктуру Кировоградской области. На месте удара оперативно сработали все службы.

Главное — обошлось без погибших и травмированных.

Атака на РФ

В Тульской области в результате атаки и взрывов повреждена Ефремовская ТЭЦ, питающая завод по производству компонентов ракетного топлива.

По данным Telegram-канала Astra, после взрывов в районе ТЭЦ в городе пропало отопление. Местные сообщали о звуках пролета дронов.

Атакованная ТЭЦ также питает ранее уже атаковавший Ефремовский завод синтетического каучука.

Ночью также раздавались взрывы в Санкт-Петербурге. Сообщается о повреждении ЖК. Над Ленинградской областью сбиты 45 беспилотников.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 738-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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