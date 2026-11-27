Президент Украины Владимир Зеленский считает странными публичные заявления и проявления дружеских отношений президента США Дональда Трампа с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом Зеленский сказал в интервью BBC, отвечая на вопрос о реакции на объятия Трампа с Путиным, его публичные обращения к российскому лидеру как другу.

Зеленский о дружбе Трампа с Путиным

Президент Украины считает, что отношение Трампа к российскому диктатору является его личным делом, однако такие публичные заявления выглядят довольно странно, особенно учитывая войну России против Украины.

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Зеленский подчеркнул, что Путин принес фашизм в XXI век, а война против Украины никак не дает оснований называть его другом.

– Это если бы кто-нибудь сказал о Гитлере во время Второй мировой войны, что он хороший друг. Мне это кажется странным. Может быть, у меня особое отношение к этому. Простите, но я живу в условиях этой войны, — сказал президент.

Он добавил, что личные отношения между лидерами могут существовать, однако, по его мнению, такие вещи не следует демонстрировать публично.

Владимир Зеленский объяснил, что публичные заявления о дружбе с Путиным особенно болезненны для семей, потерявших своих близких из-за войны.

Глава государства отметил, что украинцы возлагают надежды на президента США, отношения с Вашингтоном и поддержку союзников. В то же время называть убийцу хорошим другом, когда Россия продолжает войну, неприемлемо.

– Но как мы можем смотреть на убийцу, когда Соединенные Штаты говорят: Он друг, хороший друг? Нет. Он не друг, — подчеркнул президент Украины.

Директор Национальной разведки США Джей Клейтон пояснил, что употребление президентом Дональдом Трампом термина “друг” в отношении Путина было совершенно уместно в контексте саммита с президентом Китая Си Цзиньпином.

Источник : BBC

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