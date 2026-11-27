Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что правительство пытается найти ресурсы, чтобы увеличить минимальное денежное довольствие военнослужащих. Однако это требует десятков миллиардов гривен ежемесячно.

Об этом он сказал в пятницу в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству.

Повышение денежного довольствия для военных

Корецкий подчеркнул, что правительство хочет увеличить денежное довольствие военных.

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– Единственное ограничение – это наличие финансов. И речь идет не о 100–200 млн, а о десятках миллиардов гривен ежемесячно. Чтобы понять, к чему может привести повышение минимальной величины, – сказал он.

Премьер отметил, что минимальное денежное довольствие называется минимальным, потому что, кроме него, есть надбавки. А средняя величина, получаемая мобилизованным военным, – существенно выше.

— Она отличается от рода задач и места пребывания: это линия боевого столкновения или это какие-то тыловые организационно-административные вещи. Оплата отличается, – Сергей Корецкий.

Сейчас правительство работает над тем, чтобы найти ресурсы и увеличить минимальное денежное довольствие.

Фото: Сергей Корецкий

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