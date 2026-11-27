За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали на фронте по меньшей мере 2 262 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери врага на 27 ноября

Личный состав: около 1 648 161 (+2 262) человек.

Танки: 12 514 (+2).

Боевые бронированные машины: 26 003 (+11).

Артиллерийские системы: 52 858 (+33).

РСЗО: 2 306 (+2).

Средства ПВО: 1 772 (+1).

Самолеты: 456.

Вертолеты: 356.

Наземные робототехнические комплексы: 3 243 (+14).

БпЛА оперативно-тактического уровня: 622 317 (+1 315).

Крылатые ракеты: 5 278.

Корабли и катера: 36.

Подводные лодки: 2.

Автомобильная техника и автоцистерны: 180 752 (+658).

Специальная техника: 4951 (+8).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 738-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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