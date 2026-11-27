Марта Бондаренко, редактор ленты
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Потери РФ на 27 ноября: ВСУ уничтожили 2 262 оккупантов и более 1 300 дроновДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали на фронте по меньшей мере 2 262 российских оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Потери врага на 27 ноября
- Личный состав: около 1 648 161 (+2 262) человек.
- Танки: 12 514 (+2).
- Боевые бронированные машины: 26 003 (+11).
- Артиллерийские системы: 52 858 (+33).
- РСЗО: 2 306 (+2).
- Средства ПВО: 1 772 (+1).
- Самолеты: 456.
- Вертолеты: 356.
- Наземные робототехнические комплексы: 3 243 (+14).
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 622 317 (+1 315).
- Крылатые ракеты: 5 278.
- Корабли и катера: 36.
- Подводные лодки: 2.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 180 752 (+658).
- Специальная техника: 4951 (+8).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 738-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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