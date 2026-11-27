Зеленский призвал реформировать систему гуманитарной помощи из-за ее медленностиДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Президент призвал оказать гуманитарную поддержку более доступной и ближей к нуждающимся людям.
- Украина готова делиться опытом продовольственного производства и сотрудничать с иностранными фермерами и компаниями.
- Зеленский призвал партнеров поддерживать Grain from Ukraine.
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым обновить действующие системы гуманитарной помощи, поскольку они слишком медленны и должны быть ближе к людям.
Об этом глава государства сказал в своем онлайн-обращении участникам продовольственной программы Grain from Ukraine.
Зеленский призвал обновить системы гуманитарной помощи
По словам Зеленского, существующие системы гуманитарной помощи сейчас очень медленны.
— И мы считаем, что они должны быть ближе к тем, кто в этом нуждается больше всего. Люди в кризисе нуждаются в поддержке сейчас. Вместе с Украиной, уверен, мы можем это сделать, – сказал президент.
Он подчеркнул, что Украина готова делиться опытом производства продовольствия со странами, которые в этом нуждаются. Это может быть сотрудничество с украинскими компаниями и фермерами.
Зеленский призвал партнеров продолжать поддерживать украинскую продовольственную программу и способствовать возобновлению экспорта аграрной продукции.
— Мы тесно сотрудничаем с нашими европейскими соседями, чтобы Пути солидарности работали и наша аграрная продукция могла транзитом проходить через Европу. Также мы работаем с нашими арабскими партнерами, Турцией и многими другими странами, чтобы экспортировать украинскую продукцию, нужную миру, – отметил глава государства.