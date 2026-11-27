Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым обновить действующие системы гуманитарной помощи, поскольку они слишком медленны и должны быть ближе к людям.

Об этом глава государства сказал в своем онлайн-обращении участникам продовольственной программы Grain from Ukraine.

Зеленский призвал обновить системы гуманитарной помощи

По словам Зеленского, существующие системы гуманитарной помощи сейчас очень медленны.

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— И мы считаем, что они должны быть ближе к тем, кто в этом нуждается больше всего. Люди в кризисе нуждаются в поддержке сейчас. Вместе с Украиной, уверен, мы можем это сделать, – сказал президент.

Он подчеркнул, что Украина готова делиться опытом производства продовольствия со странами, которые в этом нуждаются. Это может быть сотрудничество с украинскими компаниями и фермерами.

Зеленский призвал партнеров продолжать поддерживать украинскую продовольственную программу и способствовать возобновлению экспорта аграрной продукции.

— Мы тесно сотрудничаем с нашими европейскими соседями, чтобы Пути солидарности работали и наша аграрная продукция могла транзитом проходить через Европу. Также мы работаем с нашими арабскими партнерами, Турцией и многими другими странами, чтобы экспортировать украинскую продукцию, нужную миру, – отметил глава государства.

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