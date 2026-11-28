В четвертую субботу ноября в Украине ежегодно отмечают День памяти жертв голодоморов и политических репрессий. Памятный день введен указом президента Украины в 1998 году.

Термин Голодомор употребляется для обозначения массового, искусственно организованного голода в 1932-1933 годах режимом диктатора Иосифа Сталина на территории временно оккупированной Украины со стороны СССР. Это определение используют также для голода 1921-1923 годов и 1946-1947 годов.

Точная цифра жертв неизвестна. В годы Голодомора таких подсчетов не вели, а советские оккупанты пытались всячески скрыть масштабы трагедии. По оценкам Института демографии и социальных исследований им. М. Птухи НАН Украины в результате Голодомора в 1932-1933 годах в Украине погибли около 4,5 млн человек.

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Факты ICTV рассказывают о том, почему не удалось объективно осветить Голодомор в Украине в 1930-х и кто пытался донести о трагедии миру. О замалчивании голода в Украине режимом СССР мы поговорили с ведущим научным сотрудником Национального музея Голодомора-геноцида, кандидатом исторических наук Андреем Иванцом.

Почему реакция Запада на голод в Украине была “тихой”

– Ситуация с признанием голода в Украине связана со сложными международными отношениями в то время. 1933-й — это год прихода Гитлера к власти, поэтому часть государств западного мира пыталась найти противовес Гитлеру и закрыть глаза на преступления другого тоталитарного государства. Мы знаем, что информация о голоде на самом деле доходила до западного мира — по дипломатическим каналам, через беженцев, активную деятельность украинских общественных организаций, украинских политиков, — пояснил Андрей Иванец.

Представительнице Комитета спасения Украины Милене Рудницкой, которая также была депутатом польского Сейма, в 1933 году удалось добиться, чтобы этот вопрос рассмотрел Совет Лиги Наций.

Председательствующий на заседании Иоганн Людвиг Мовинкель, премьер-министр Норвегии, трижды поднимал этот вопрос, пытался добиться положительного для украинцев решения, чтобы была направлена помощь. Однако предложение набрало тогда только три голоса, и его не удалось реализовать через Лигу Наций.

В результате этот вопрос передали Международному Красному Кресту, который обратился к Красному Кресту в СССР, а там ответили, что никакого голода нет.

— И фашистская Италия имела достаточно информации о преступлении, которое совершает коммунистический режим. Та же Милена Рудницкая встречалась с Бенито Муссолини и убеждала его, что они как антикоммунисты должны были бы поддержать украинскую нацию, которую уничтожает коммунистический режим. Муссолини ей обещал рассмотреть этот вопрос, но на самом деле пошел также в тот момент на сближение с СССР, — рассказал Иванец.

Историк отметил, что Адольф Гитлер тоже был проинформирован о голоде в Украине, но оказывал помощь только немецкому меньшинству: Пытался оказывать помощь. Это было связано с определенными сложностями. Тем не менее, он об этом говорил.

О Голодоморе знали и во многих других государствах, но тогда не нашлось политической воли, чтобы это преступление назвать преступлением и оказать помощь украинцам. С другой стороны, советский режим устраивал своеобразные перформансы для иностранных чиновников, во время которых демонстрировалась картинка “счастливой” жизни в СССР.

Например была организована поездка в СССР советофильски настроенного экс-премьера Франции Эдуарда Эррио. Для его встречи готовились города и населенные пункты, которые очищали от голодных людей, нищих и очередей.

– Его очень хорошо кормили, когда вывозили в деревню. Там его встречали переодетые работники спецслужб, которые рассказывали о радости жизни в колхозах, в СССР. Есть версия Леся Танюка, что даже из одного из киевских театров брали актеров. Так как описывается посещение, например, одного из сел в Одесской области, где Эррио увидел крестьян не просто в вышиванках, а они еще и пели и танцевали на поле. Вот и можно понять, что, действительно, не исключено даже использование артистов, — говорит историк.

Иванец подчеркнул, что после такой поездки, абсолютно срежиссированной советской властью и советскими службами, Эррио рассказывал на Западе, что о голоде говорить нельзя.

Ex prime minister of France Edouard Herriot in Moscow.

The aim of his visit to the USSR was to deny the fact of mass starvation in Ukraine. pic.twitter.com/LlqPYVrNSu — Holodomor Museum (@HolodomorMuseum) July 10, 2021

Позже режим СССР уничтожал и материальные доказательства в виде могил погибших — на них строились другие объекты. В самой советской Украине свидетели голода должны были молчать, потому что знали из-за угрозы репрессий.

Параллельно пропаганда рассказывала, как успешно реформируется с/х, как развивается колхозный строй. С другой стороны говорили о каких-то “голодных походах” в США и Великобритании, и других капиталистических странах. Таким образом информационно, политическими и репрессивными методами правда скрывалась на долгие десятилетия.

Джонс — Дюранти: противостояние правды и лжи

Наиболее известными журналистами, которые освещали события Голодомора в Украине, были британцы Гарет Джонс, Малкольм Маггеридж и Уолтер Дюранти. Но если первые двое рассказывали о массовом голоде, искусственно созданном СССР, то последний вошел в историю как рупор кремлевской пропаганды. Более того, за серию репортажей из СССР его удостоили Пулитцеровской премии.