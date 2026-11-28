Битва за истину: кто доносил миру правду о Голодоморе, несмотря на тотальную блокадуДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
В четвертую субботу ноября в Украине ежегодно отмечают День памяти жертв голодоморов и политических репрессий. Памятный день введен указом президента Украины в 1998 году.
Термин Голодомор употребляется для обозначения массового, искусственно организованного голода в 1932-1933 годах режимом диктатора Иосифа Сталина на территории временно оккупированной Украины со стороны СССР. Это определение используют также для голода 1921-1923 годов и 1946-1947 годов.
Точная цифра жертв неизвестна. В годы Голодомора таких подсчетов не вели, а советские оккупанты пытались всячески скрыть масштабы трагедии. По оценкам Института демографии и социальных исследований им. М. Птухи НАН Украины в результате Голодомора в 1932-1933 годах в Украине погибли около 4,5 млн человек.
Факты ICTV рассказывают о том, почему не удалось объективно осветить Голодомор в Украине в 1930-х и кто пытался донести о трагедии миру. О замалчивании голода в Украине режимом СССР мы поговорили с ведущим научным сотрудником Национального музея Голодомора-геноцида, кандидатом исторических наук Андреем Иванцом.
Почему реакция Запада на голод в Украине была “тихой”
– Ситуация с признанием голода в Украине связана со сложными международными отношениями в то время. 1933-й — это год прихода Гитлера к власти, поэтому часть государств западного мира пыталась найти противовес Гитлеру и закрыть глаза на преступления другого тоталитарного государства. Мы знаем, что информация о голоде на самом деле доходила до западного мира — по дипломатическим каналам, через беженцев, активную деятельность украинских общественных организаций, украинских политиков, — пояснил Андрей Иванец.
Представительнице Комитета спасения Украины Милене Рудницкой, которая также была депутатом польского Сейма, в 1933 году удалось добиться, чтобы этот вопрос рассмотрел Совет Лиги Наций.
Председательствующий на заседании Иоганн Людвиг Мовинкель, премьер-министр Норвегии, трижды поднимал этот вопрос, пытался добиться положительного для украинцев решения, чтобы была направлена помощь. Однако предложение набрало тогда только три голоса, и его не удалось реализовать через Лигу Наций.
В результате этот вопрос передали Международному Красному Кресту, который обратился к Красному Кресту в СССР, а там ответили, что никакого голода нет.
— И фашистская Италия имела достаточно информации о преступлении, которое совершает коммунистический режим. Та же Милена Рудницкая встречалась с Бенито Муссолини и убеждала его, что они как антикоммунисты должны были бы поддержать украинскую нацию, которую уничтожает коммунистический режим. Муссолини ей обещал рассмотреть этот вопрос, но на самом деле пошел также в тот момент на сближение с СССР, — рассказал Иванец.
Историк отметил, что Адольф Гитлер тоже был проинформирован о голоде в Украине, но оказывал помощь только немецкому меньшинству: Пытался оказывать помощь. Это было связано с определенными сложностями. Тем не менее, он об этом говорил.
О Голодоморе знали и во многих других государствах, но тогда не нашлось политической воли, чтобы это преступление назвать преступлением и оказать помощь украинцам. С другой стороны, советский режим устраивал своеобразные перформансы для иностранных чиновников, во время которых демонстрировалась картинка “счастливой” жизни в СССР.
Например была организована поездка в СССР советофильски настроенного экс-премьера Франции Эдуарда Эррио. Для его встречи готовились города и населенные пункты, которые очищали от голодных людей, нищих и очередей.
– Его очень хорошо кормили, когда вывозили в деревню. Там его встречали переодетые работники спецслужб, которые рассказывали о радости жизни в колхозах, в СССР. Есть версия Леся Танюка, что даже из одного из киевских театров брали актеров. Так как описывается посещение, например, одного из сел в Одесской области, где Эррио увидел крестьян не просто в вышиванках, а они еще и пели и танцевали на поле. Вот и можно понять, что, действительно, не исключено даже использование артистов, — говорит историк.
Иванец подчеркнул, что после такой поездки, абсолютно срежиссированной советской властью и советскими службами, Эррио рассказывал на Западе, что о голоде говорить нельзя.
Ex prime minister of France Edouard Herriot in Moscow.
The aim of his visit to the USSR was to deny the fact of mass starvation in Ukraine. pic.twitter.com/LlqPYVrNSu
— Holodomor Museum (@HolodomorMuseum) July 10, 2021
Позже режим СССР уничтожал и материальные доказательства в виде могил погибших — на них строились другие объекты. В самой советской Украине свидетели голода должны были молчать, потому что знали из-за угрозы репрессий.
Параллельно пропаганда рассказывала, как успешно реформируется с/х, как развивается колхозный строй. С другой стороны говорили о каких-то “голодных походах” в США и Великобритании, и других капиталистических странах. Таким образом информационно, политическими и репрессивными методами правда скрывалась на долгие десятилетия.
Джонс — Дюранти: противостояние правды и лжи
Наиболее известными журналистами, которые освещали события Голодомора в Украине, были британцы Гарет Джонс, Малкольм Маггеридж и Уолтер Дюранти. Но если первые двое рассказывали о массовом голоде, искусственно созданном СССР, то последний вошел в историю как рупор кремлевской пропаганды. Более того, за серию репортажей из СССР его удостоили Пулитцеровской премии.
В 1932 году Джонс из британской газеты Times и Маггеридж из Guardian начали рассказывать о голоде в Украине. Они тайком ездили на восточную часть Украины и убеждались воочию в трагедии.
— СССР пытался скрыть свои преступные действия в Украине. Для этого был использован широкий спектр мер: от уничтожения документов до запрета посещать Украину иностранным журналистам — это произошло после несанкционированных поездок Джонса и Маггериджа. Использовались так называемые полезные идиоты, то есть те лидеры общественного мнения на Западе, которые имели симпатии к Советскому Союзу и отрицали в угоду СССР сам факт голода, — рассказал Иванец.
В период с 1930-го по 1933 год Джонс трижды посетил СССР и писал статьи для ряда изданий об условиях, сложившихся вследствие сталинской пятилетки. Визит на территорию Украины он совершил в 1932 году, когда сопровождал внука основателя компании Heinz Джека Хайнца II. Они лично убедились в начале голода.
Впечатления от поездки Джонс описал в дневнике, который позже анонимно опубликовал Гайнц, хотя и с предисловием под именем Гарета. Журналист, в частности, написал две статьи из серии под названием Будет ли суп? В третий раз он прибыл в СССР в 1933 году, нелегально приехав в Харьков. Джонс побывал в украинских селах и видел людей, которые голодали. Все это он описал в публикациях для западных изданий.
В начале марта 1933 году Гарет открыл миру правду о геноциде украинского народа из-за голода, назвав причину трагедии. На той же неделе Маггеридж опубликовал три статьи о голоде без подписи в газете The Manchester Guardian, хотя тогда, из-за большого количества сообщений о преследовании евреев в Германии, они прошли почти незамеченными.
Однако история Гарета Джонса прогремела на весь мир, в частности благодаря тому, что он был советником экс-премьера Британии Ллойда Джорджа. Это произошло после его интервью берлинской прессе 29 марта 1933 года. Как эксклюзив оно было опубликовано в США в тот же день лауреатами Пулитцеровской премии Хьюбертом Ренфро Никербокером и Эдгаром Адселом Моурером.
Несмотря на правду, Джонса публично заклеймили “лжецом”. Кампанию начали западные журналисты, работавшие в Москве, в частности Уолтер Дюранти из The New York Times. Позже в 1937 году корреспондент в Москве Юджин Лайонс извинился за свои действия в книге Назначение в утопии.
— Уничтожение Джонса было таким же неприятным делом, как и для каждого из нас годы манипулирования фактами в угоду диктаторским режимам, но мы уничтожили его, единогласно и почти идентичными двусмысленными формулировками. Бедный Гарет Джонс, пожалуй, был удивлен больше всех живых людей, когда факты, которые он так старательно собирал, были засыпаны снегом возражений из наших уст, — писал Лайонс.
Дюранти заявлял: “Голодомор — это фальшивка, созданная за деньги нацистской Германии”. Звучит, как нарратив российской пропаганды, но подобные слова из уст авторитетного журналиста составляли пазл из сомнений для мира был ли голод искусственным, умышленным или нет, а также относительно его масштабов. Позже историк Роберт Конквест сказал, что он сыграл большую роль в сокрытии Голодомора и получил Пулитцер незаслуженно.
В августовском номере 1933 года Дюранти писал о Голодоморе в Украине, что “любые сообщения о голоде — преувеличение или злобная пропаганда”. В статье под заголовком Россияне голодны, но не голодают он высмеивал “страшные рассказы в американской прессе о голоде в СССР, где якобы тысячи уже умерли, а миллионам грозит голодная смерть”.
Дюранти писал, что “на самом деле нет ни голода, ни голодных смертей, но весьма распространены случаи смерти от болезней, вызванных недоеданием”. После этих статей Маггеридж назвал Дюранти величайшим лжецом в журналистике. В 1933 году в частной беседе с британским дипломатом Уильямом Странгом Дюранти признал, что “вполне возможно, что не менее 10 млн человек умерло в Советском Союзе в течение прошлого года”.
Не растерявшись, в опубликованном письме в The New York Times Гарет подтвердил свои наблюдения о голоде, а также язвительно возразил Дюранти, назвав московских иностранных корреспондентов “мастерами эвфемизмов”.
— Они называют голод вежливым названием “недостаток продовольствия”, а голодную смерть смягчают до “массовой смертности от болезней, вызванных недоеданием”. В частных разговорах консулы не такие сдержанные, — писал Джонс.
В августе 1935 года Гарет Джонс был похищен, а позже убит в Маньчжурии. Некоторые подозревают, что его убийство было спланировано советским НКВД, как месть за позор, который он нанес советскому режиму. Что касается Дюранти, то после 1940 года он написал несколько книг о СССР. Также его имя было в списке лиц, как симпатиков коммунизма или по подозрению в агентуре СССР, который вел писатель Джордж Оруэлл.
Роль Шептицкого и УГКЦ в спасении украинцев во время Голодомора
Западная часть Украины тогда не была под оккупацией СССР. В 1932 году люди начали бежать от голода с восточных территорий на запад. В украиноязычных газетах Галичины тогда публиковались их свидетельства, а одним из тех, кто активно помогал украинцам, которых истребляли голодом, стал митрополит Андрей Шептицкий. На обращение митрополита собирали средства для нужд голодающих.
24 июля 1933 года Шептицкий и высшее духовенство УГКЦ написали пастырское письмо Украине в предсмертных судорогах. В нем раскрыли преступление Москвы и призвали верующих всего мира распространять правду о Голодоморе в Украине и оказывать помощь украинскому народу, который голодает.
О преступлении советской власти митрополит проинформировал Ватикан. После этого был создан Украинский общественный комитет спасения Украины, который стал координатором помощи голодающим. Шептицкий поддерживал контакты с аналогичными структурами и в других странах.
— Сам текст пастырского послания был переведен на итальянский и направлен в Италию. Он был известен в Ватикане, и не только там. Митрополит Андрей Шептицкий проводил большую помощь по сбору помощи и информированию общественности. К сожалению, реально передать эту помощь в СССР возможности не было, поскольку коммунистический режим не принимал такую помощь, что является также одним из свидетельств искусственности голода и того, что количество жертв могло быть меньше, если бы коммунистический режим не стремился уничтожить украинцев во время Голодомора, — говорит Андрей Иванец.
В ряде стран Европы пытались организовывать акции помощи тем, кто умирает от голода в Украине, но советская власть отказывалась от любой внешней помощи, скрывая факт геноцида в Украине.
Как отреагировал Святой престол
Ватикан очень болезненно отреагировал на известие о Голодоморе в Украине и пытался помочь украинцам. Были также письма из Украины, в которых говорилось о тех событиях, и которые печатали в ватиканском журнале Osservatore Romano.
— Папа Пий XI, когда узнал о той страшной гуманитарной катастрофе, которую устроила Москва, говорят, что даже плакал. Был эмоционально тронут и говорил, что нужно что-то делать. Он дал задание Эудженио Пачелли, государственному секретарю Ватикана, чтобы тот даже обратился к СССР с предложением оказать помощь голодающим, — рассказал Иванец.
В начале 1920-х годов, когда свирепствовал первый массовый искусственный голод в Украине, коммунистический режим разрешил оказывать помощь иностранным структурам, организациям. Тогда папская курия оказывала помощь части голодающих в Украине.
Но в начале 1930-х ситуация была иная. Историк говорит, что госсекретарь Пачелли, вероятно, убедил Пия XI в том, что не стоит поднимать этот вопрос перед руководством СССР, поскольку Сталин будет недоволен, а это может привести к тому, что помощь не будет принята. Были опасения, что католики в СССР будут подвергнуты новой волне гонений.
В то же время, была специальная миссия, которая занималась католиками в СССР. Ее глава тоже предлагал начать сбор по оказанию помощи голодающим в Украине, но сделать это полномасштабно не удалось.
— Стоит отметить, что в информационном смысле, прорыв информационной блокады вокруг голода — это тоже было важное действие в той ситуации, то все-таки папские средства массовой информации, связанные с Ватиканом, давали информацию о голоде, — отметил историк.
Есть информация, что помощь голодающим в Украине Ватикан пытался передавать через Германию, которая оказывала такую помощь немецкому населению в Украине. Хотя, кто ее реально получал, на сегодняшний день четко сказать нельзя, но намерение хотя бы такими действиями помочь голодающим украинцам прослеживалось.
Сейчас, спустя 93 года после трагедии Голодомора украинского народа, история, кажется, продолжается. Россия терроризирует голодом не только Украину, но и весь мир. Свои преступления против украинцев они замалчивают, лгут о них и пытаются снова вылезти сухими из воды. В период информационной эры нам крайне важно выиграть, в частности битву за правду, чтобы такая трагедия, как Голодомор, больше никогда и нигде не повторилась.