В воскресенье, 29 ноября, в части областей Украины в течение всех суток будут действовать ограничения электроснабжения из-за последствий вражеских атак на энергосистему. Будут действовать графики отключения света для промышленности и почасовые ограничения от 1 до 3 очередей для всех категорий потребителей.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Отключение света 29 ноября: как будут действовать

По данным компании, завтра, 29 ноября, в ряде регионов будут круглосуточно применять следующие графики отключения электроснабжения:

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для промышленных потребителей – графики ограничения мощности;

для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений объемом от 1 до 3 очередей.

Причиной ограничений стали последствия вражеских атак на украинскую энергосистему. В Укрэнерго отметили, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть электроснабжение потребителям.

Потребителям советуют проверять актуальные графики отключений на официальных страницах оператора системы распределения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины об усилении защиты объектов критической инфраструктуры на отопительный период 2026-2027 годов.

Документ предусматривает запрет на освещение в СМИ последствий разрушений, сроков восстановления и хода строительства защитных сооружений.

Часть пунктов этого решения, предусмотренных указом президента №1151/2026 от 28 ноября, не обнародуется и имеет гриф — для служебного пользования.

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