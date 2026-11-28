Марта Бондаренко, редактор ленты
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Карта боевых действий на 28 ноября 2026 – ситуация на фронтеДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
К концу минувших суток на фронте произошло 134 боевых столкновения. Враг нанес 47 авиационных ударов, сбросил 143 управляемых авиабомба.
Кроме того, привлек для поражения 4940 дронов-камикадзе и произвел 1526 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 28 ноября 2026
Потери врага в войне на 28 ноября 2026 года
- Личный состав: около 1 650 986 (+2 825) человек
- Танки: 12 517 (+3)
- Боевые бронированные машины: 26 038 (+35)
- Артиллерийские системы: 52 900 (+42)
- РСЗО: 2 312 (+6)
- Средства ПВО: 1782 (+10)
- Самолеты: 456
- Вертолеты: 356
- Наземные робототехнические комплексы: 3 253 (+10)
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 623 676 (+1 359)
- Крылатые ракеты: 5 278
- Корабли и катера: 36
- Подводные лодки: 2
- Автомобильная техника и автоцистерны: 181 327 (+575)
- Специальная техника: 4 958 (+7)
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 739-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: ISW, Генштаб ВСУ
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