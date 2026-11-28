В течение 2024-2026 годов российские спецслужбы привлекли к диверсионно-террористической деятельности 365 несовершеннолетних украинцев — это почти 26,4% всех завербованных. Чаще всего подростков используют для поджогов, а также для изготовления и закладки самодельных взрывных устройств.

Об этом Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора сообщили Радио Свобода в ответ на информационные запросы.

Вербовка украинских подростков спецслужбами РФ

По данным Офиса генпрокурора, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину правоохранители начали 38 уголовных производств, в рамках которых о подозрении сообщили 45 несовершеннолетним, завербованным представителями государства-агрессора.

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Обвинительные акты во всех 38 производствах уже направили в суд. В 22 производствах в отношении 23 несовершеннолетних суд вынес обвинительные приговоры. Еще в 16 производствах в отношении 22 несовершеннолетних судебное разбирательство продолжается.

Действия завербованных подростков квалифицируют, в частности, по статьям Уголовного кодекса Украины о государственной измене, диверсии, препятствии законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям, несанкционированному распространению информации о перемещении украинских военных, террористических актах, а также незаконном обращении с оружием и взрывчатыми веществами.

По информации прокуратуры, целями посягательств становились автомобили, релейные шкафы, трансформаторные, сигнальные и силовые подстанции, оборудование и техника железной дороги, административные здания, объекты Укрпочты и мобильной связи.

Кроме того, Офис генпрокурора зафиксировал девять фактов вербовки несовершеннолетних для участия в вооруженном конфликте. К этому причастны шесть военнослужащих РФ, которые были установлены и привлечены к уголовной ответственности.

Как и через какие платформы Россия вербует детей

По данным прокуратуры и СБУ, российские спецслужбы действуют дистанционно. Основным каналом вербовки является общение через социальные сети, прежде всего Telegram, а также мессенджеры, онлайн-игры и сервисы знакомств. Иногда кураторы используют установку шпионских программ на электронные устройства детей.

Среди ключевых мотивов и методов давления, применяемых вербовщиками, есть обещания быстрого заработка и материального вознаграждения, шантаж и угрозы со стороны кураторов, а также игра на стремлении подростков к общению и признанию.

В СБУ отмечают, что особенно уязвимы дети, которые сталкиваются с буллингом, имеют конфликты в семье, находятся в сложном материальном положении или испытывают недостаток внимания и поддержки со стороны взрослых.

Также в СБУ предостерегают, что российские кураторы нередко убеждают подростков, что через возраст им не грозит наказание, хотя уголовная ответственность в Украине за отдельные тяжкие преступления наступает с 14 лет.

Как действуют спецслужбы РФ по отношению к украинцам

Российские спецслужбы регулярно используют онлайн-игры, чаты и соцсети, чтобы склонять украинских подростков к фотографированию военных объектов, поджогам автомобилей ВСУ или переносу пакетов со взрывчаткой в ​​обмен на “легкие деньги”.

Кроме того, спецслужбы РФ пытаются вербовать украинцев и за границей. В июне 2025 года Главное управление разведки Министерства обороны сообщало об активизации попыток вербовки украинцев для противоправной деятельности на территории стран Европейского Союза.

А 6 ноября 2026 года Служба внешней разведки проинформировала, что российские спецслужбы развернули системную гибридную кампанию в странах ЕС, пытаясь привлекать украинских беженцев к поджогам, диверсиям и саботажу, чтобы запугать европейцев и подорвать военную помощь Киеву.

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