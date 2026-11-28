РФ атаковала Украину 162 дронами: как отработала ПВОДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Россия атаковала Украину 162 ударными дронами.
- 74 вражеских БпЛА были реактивными Shahed.
- Силы ПВО сбили и подавили 141 беспилотник, среди них 54 реактивных Shahed.
В ночь на 28 ноября российский враг атаковал территорию Украины 162 ударными дронами типа Shahed (74 из них реактивные), Гербера и дронами-имитаторами типа Пародия.
Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
Атака дронов на Украине
Враг запускал дроны из Орла, Миллерова, Курска, а также из оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:00 силы противовоздушной обороны сбили и подавили 141 вражеский БпЛА типа Shahed (54 из них реактивные), Гербера и дронов других типов.
Зафиксировано попадание на 13 локациях, а также падение обломков сбитых вражеских целей на семи локациях.
Военные предупреждают, что в воздушном пространстве Украины фиксируются еще несколько беспилотников.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 739-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.