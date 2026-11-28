В ночь на 28 ноября российский враг атаковал территорию Украины 162 ударными дронами типа Shahed (74 из них реактивные), Гербера и дронами-имитаторами типа Пародия.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Атака дронов на Украине

Враг запускал дроны из Орла, Миллерова, Курска, а также из оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 силы противовоздушной обороны сбили и подавили 141 вражеский БпЛА типа Shahed (54 из них реактивные), Гербера и дронов других типов.

Зафиксировано попадание на 13 локациях, а также падение обломков сбитых вражеских целей на семи локациях.

Военные предупреждают, что в воздушном пространстве Украины фиксируются еще несколько беспилотников.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 739-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

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