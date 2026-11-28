Ежегодно в четвертую субботу ноября украинцы по всему миру зажигают свечи памяти, чтобы почтить миллионы жертв Голодомора 1932-1933 годов и других периодов голода (1921-1923 и 1946-1947 годов), которые устроила советская тоталитарная власть против нашего народа.

Зажги свечу памяти

Украинцев призывают в 16:00 присоединиться к общенациональной минуте молчания и акции Зажги свечу памяти. Чтобы свет от свечей стал символом скорби по жертвам голодоморов и символом несокрушимости во время полномасштабной войны в Украине.

Исследование Голодомора и акция свеча памяти

Известным исследователем искусственного Голодомора 1932-1933 годов был американский историк, политолог и журналист Джеймс Мейс. Именно благодаря его исследованиям мир узнал о масштабах истребления украинцев во время Голодомора, сообщает Институт национальной памяти.

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Джеймс Мейс был автором отчета комиссии Конгресса США по изучению Голодомора 1932-1933 годов, в котором голод впервые классифицировали как геноцид. Джеймс Мейс собрал документальные материалы для книги Роберта Конквеста Жатва скорби. Советская коллективизация и Голодомор (1986).

Отец Мейса происходил из индейского племени чероки, которое американское правительство в 1830-х заставило выселиться с коренных земель в Северной Каролине и Джорджии в Оклахому. Отсюда у Мейса и интерес к геноцидам.

Известно, что исследования Джеймса Мейса о голодоморах в Украине на Западе не воспринимали, он нажил себе влиятельных врагов. В 1993 году Мейс переехал жить в Киев, где женился на писательнице Наталье Дзюбенко.

Джеймс Мейс был профессором политологии в Киево-Могилянской академии.

Именно Джеймс Мейс стал автором идеи Зажги свечу памяти.

18 февраля 2003 года Джеймс Мейс в газете День опубликовал колонку Свеча в окне. Он писал, что в 30-х годах украинцы стали жертвами геноцида и были настолько искалеченными, что многие недостатки, сегодня присущие украинскому государству, возникают именно из этого.

— Как иностранец, я чувствую себя не очень уютно, давая политические советы — даже под возгласы некоторых коммунистов, что мне следовало бы вернуться к своим индейцам… Я же хочу предложить лишь акт национальной памяти, доступный каждому: в национальный день памяти жертв 1933-го (в четвертую субботу ноября) определить время, когда каждый член этой нации, где почти каждая семья потеряла кого-то из близких, зажжет в своем окне свечу в память об умерших, — подчеркнул Джеймс Мейс.

История Дня памяти жертв Голодоморов

День памяти жертв Голодоморов своим указом от 26 ноября 1998 года учредил президент Леонид Кучма. Этот день приходится на четвертую субботу ноября.

Напомним, что в 2006 году Верховная Рада признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. События 1921-1923 и 1946-1947 годов квалифицированы как голод. В 2008 году в Киеве создали Национальный музей Голодомора-геноцида.

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