Силы обороны Украины нанесли удар по пункту постоянной дислокации подразделения испытательного центра перспективных беспилотных технологий Рубикон Вооруженных сил России во временно оккупированном Бердянске Запорожской области. Потери врага могут превышать 30 погибших и достигать 70 раненых.

О результатах успешной операции сообщили Силы обороны Юга Украины и Оперативное командование Юг.

В Бердянске поразили базу российского подразделения БпЛА Рубикон

По имеющимся разведывательным данным, в результате атаки на объект российского подразделения Рубикон во временно оккупированном Бердянске уничтожена учебно-тренировочная база, где готовили пилотов вражеских беспилотников.

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Также под удары попали места расположения личного состава российских окупантов и хранение беспилотников.

Кроме того, подтверждено поражение представителей руководящего состава этого подразделения. По предварительной информации, потери противника могут составить более 30 погибших и до 70 раненых.

По свидетельству очевидцев, после попадания в районе цели длительное время фиксировалась повторная детонация боеприпасов.

Значительное количество раненых российских военнослужащих доставили в местную больницу, а тела погибших оккупантов, по имеющейся информации, вывезли в Мариуполь.

Боевую операцию спланировал координационный центр применения ударных беспилотных систем центра объединенной огневой поддержки группировки войск (сил) Юг.

К реализации задачи присоединились Harpy Group, Служба внешней разведки Украины, Центр специальных операций Альфа СБУ, 422 отдельный полк беспилотных систем Luftwaffe, 427 отдельная бригада беспилотных систем Рарог.

Напомним, в ночь на 28 ноября Силы обороны Украины поразили три стратегических объекта нефтяной отрасли России — линейные производственно-диспетчерские станции Самара и Нурлино, а также Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод.

В результате атак на предприятиях зафиксированы взрывы и пожары, подтвержденные в Генеральном штабе ВСУ и Службе безопасности Украины.

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