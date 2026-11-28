Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе. Главными темами разговора стали практический запуск Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, создание международного компенсационного механизма за деньги России и новый План действий Совета Европы.

Об итогах переговоров сообщили в Офисе президента Украины.

Зеленский встретился с генсеком Совета Европы

В начале встречи президент поблагодарил Алену Берсе за визит в Украину в важный день и участие в мероприятиях по оказанию памяти жертв голодоморов — преступлений против украинцев, за которые Россия так и не понесла справедливой ответственности.

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Зеленский подчеркнул, что безнаказанность агрессора за прошлые преступления лишь подталкивает его к новым, поэтому установление справедливости за развязанную Россией войну является принципиальным вопросом.

Они обсудили конкретные шаги по привлечению РФ к ответственности. В частности, на этой неделе Украина ратифицировала Расширенное частичное соглашение о руководящем комитете Специального трибунала о преступлении агрессии против Украины, которое закладывает основу для практического запуска института и обеспечения его работы.

— Это действительно важно: справедливость должна победить. Мы очень рассчитываем на ваше личное участие, приверженность делу создания Специального трибунала. Продвигать этот вопрос без вас и вашей команды было бы крайне сложно, — сказал Зеленский, добавив, что Киев ожидает присоединения к соглашению как можно больше партнеров.

Президент также подчеркнул, что при обсуждении условий завершения войны, гарантий безопасности, в частности со стороны союзников и НАТО по принципу пятой статьи, крепкого мира, членства в ЕС и восстановления нельзя забывать об ответственности агрессора, поскольку это очень важно для людей.

Отдельно собеседники затронули прогресс в создании международного компенсационного механизма и путей наполнения будущего компенсационного фонда — в первую очередь, за деньги России.

Новый План действий Совета Европы для Украины

Ален Берсе проинформировал о новом Плане действий Совета Европы для Украины. Документ предусматривает, в частности, поддержку украинских ветеранов, женщин и детей, а также содействие восстановлению Украины.

Генсек Совета Европы заверил, что организация полностью отдана вопросу привлечения России к ответственности.

— Украина, которая является членом Совета Европы уже более 30 лет, принимает в этом самое активное участие. У нас есть важные судебные решения, в частности, в прошлом году были приняты решения по межгосударственным делам против России. Также создан Реестр убытков, – отметил Берсе.

Напомним, 27 ноября генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе прибыл с визитом в Киев. Планировалось, что в течение двух дней он проведет ряд встреч с руководством Украины.

Фото : Офис президента

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