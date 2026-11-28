Офис военного омбудсмана наработал предложения по началу постепенного увольнения военных и установлению прогнозируемых сроков службы. Речь идет о внедрении бальной системы выслуги и льготного периода с повышенным коэффициентом пребывания в зоне боевых действий.

Об этом военная омбудсманка Ольга Решетилова сообщила во время общения с журналистами.

Сроки службы военнослужащих по баллам

По словам Решетиловой, право на определенность является одним из базовых для военнослужащего, тогда как неизвестность о продолжительности службы и времени возвращения к гражданской жизни деморализует.

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Офис военного омбудсмана предлагает дифференцированное начисление баллов за каждый месяц службы в зависимости от условий:

1 балл – за месяц выполнения боевых приказов в зоне боевых действий;

0,4 балла – за месяц пребывания в зоне боевых действий без выполнения боевых приказов;

0,33 балла — за выполнение определенных специальных задач вне зоны боевых действий;

0,2 балла — за месяц службы вне зоны боевых действий.

Вступление 12 баллов предлагается определить основанием для освобождения мобилизованного военнослужащего с предоставлением отсрочки от повторной мобилизации сроком год.

Кроме этого, предложения предусматривают дополнительное начисление баллов за лечение и реабилитацию после ранений, а также возможность ежемесячной доплаты в размере 50 тыс. грн для военнослужащих, которые уже набрали 12 баллов, но решили продлить службу.

Вторая модель предусматривает введение льготного периода прохождения военной службы с применением повышенного коэффициента (×3) ко времени нахождения в зоне боевых действий.

В частности, 18 месяцев службы в зоне боевых действий в льготном исчислении приравниваются к 4,5 годам военной службы. Достижение такого срока предлагают определить основанием для предоставления рапорта на увольнение и получение отсрочки от мобилизации на один год.

Аудит кадров, анализ выводов ВВК и дальнейшие шаги

В Офисе военного омбудсмана подчеркнули, что перед введением любой модели необходимо провести аудит кадрового состава и эффективность использования человеческого капитала в армии.

Отдельным направлением предлагается комплексный анализ в воинских частях, касающихся фактического количества военнослужащих, которые по заключению ВЛК имеют ограничения по пригодности к службе, а также соответствия их должностей здравоохранению и медицинским ограничениям.

Кроме того, будет рассматриваться целесообразность дальнейшего пребывания таких военных на соответствующих должностях, возможности перевода на должности согласно состоянию здоровья, привлечения их опыта по другим направлениям и поэтапного увольнения.

Следующим этапом должна стать совместная проработка конкретных механизмов реализации, необходимых изменений в законодательство и порядок поэтапного внедрения вместе с Министерством обороны Украины, Генеральным штабом ВСУ и другими заинтересованными органами.

— Цель наработок — сформировать справедливую, прогнозируемую и понятную систему прохождения военной службы, обеспечить возможность восстановления военнослужащих, плановую ротацию личного состава и сохранение боеспособности сил обороны Украины, — отметили в Офисе военного омбудсмана.

Напомним, возвращение военнослужащих в гражданскую жизнь во время действия военного положения возможно только по четко определенным законом основаниям, а общие сроки мобилизации определяются в соответствии с потребностями обороны государства.

Ранее адвокат Анна Даниэль объясняла Фактам ICTV, когда возможна демобилизация мобилизованных во время военного положения. По ее словам, статья 23 закона Украины О воинской обязанности и военной службе регулирует сроки службы для разных категорий граждан.

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