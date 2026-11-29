В понедельник, 30 ноября, в части областей Украины на протяжении всех суток будут действовать графики отключений электроэнергии.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики отключений света на 30 ноября

Ограничения потребления электроэнергии будут применяться с 00:00 до 24:00:

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для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений в объеме от 1 до 3,5 очереди;

для промышленности – графики ограничения мощности.

Причиной применения ограничений остаются последствия российских атак на украинскую энергосистему.

Энергетики продолжают работать над скорейшим восстановлением электроснабжения.

Информацию о времени и продолжительности отключений света по конкретному адресу потребителям рекомендуют проверять на официальных ресурсах облэнерго.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщал, что в Украине в ближайшее время заработает единая цифровая платформа, через которую граждане смогут сообщать об отсутствии электроэнергии, отопления и водоснабжения.

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