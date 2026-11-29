Графики отключения света 30 ноября: как будут действовать в понедельникДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
В понедельник, 30 ноября, в части областей Украины на протяжении всех суток будут действовать графики отключений электроэнергии.
Об этом сообщает Укрэнерго.
Графики отключений света на 30 ноября
Ограничения потребления электроэнергии будут применяться с 00:00 до 24:00:
- для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений в объеме от 1 до 3,5 очереди;
- для промышленности – графики ограничения мощности.
Причиной применения ограничений остаются последствия российских атак на украинскую энергосистему.
Энергетики продолжают работать над скорейшим восстановлением электроснабжения.
Информацию о времени и продолжительности отключений света по конкретному адресу потребителям рекомендуют проверять на официальных ресурсах облэнерго.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщал, что в Украине в ближайшее время заработает единая цифровая платформа, через которую граждане смогут сообщать об отсутствии электроэнергии, отопления и водоснабжения.